Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, eski Fenerbahçeli Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.
Çaykur Rizespor, transferin son saatlerinde son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.
Hoş Geldin Papiss Cisse pic.twitter.com/RKZFAMzaZ0— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 8, 2022
Karadeniz ekibi, ara transfer döneminde Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Carlos Ponck'u renklerine bağlamıştı.
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