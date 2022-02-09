Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:48

Çaykur Rizespor, transferin son saatlerinde son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Hoş Geldin Papiss Cisse pic.twitter.com/RKZFAMzaZ0 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 8, 2022

Karadeniz ekibi, ara transfer döneminde Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Carlos Ponck'u renklerine bağlamıştı.



