Galatasaray, kriz yaşadığı oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ı Eyüpspor’a kiraladı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray, transferi için Türkiye Futbol Federasyonu ve Çaykur Rizespor ile büyük sorun yaşadığı, Karadeniz ekibine 1 milyon 200 bin Avro’ya ek olarak 506 bin 275 TL ödediği Oğulcan Çağlayan’ı, bir alt lig ekibi Eyüpspor’a kiraladı. Bu karar, Sarı-Kırmızılı camiada tartışma yarattı, “Bunca mücadele boşuna mı verildi” tepkisini doğurdu. Eyüpspor, Oğulcan için Sarı-Kırmızılılara 100 bin Avro kiralama bedeli verecek. 25 yaşındaki oyuncu için sözleşmeye zorunlu olmayan 1.5 milyon Avro’luk satın alma opsiyonu da kondu.

GALATASARAY’A YASAK GELMİŞTİ



TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, G.Saray’a bedelsiz gelen Oğulcan’a Rizespor’un itirazı sonrası 6 maç men, Sarı-Kırmızılılara 1 milyon 200 bin Avro ve 506 bin 275 TL para cezası vermişti. Tahkim, 6 maçı 3’e indirmiş, para cezasını onamıştı. TFF, G.Saray’a önce transfer yasağı vermiş sonra kaldırmıştı ancak Oğulcan’a lisans çıkarılmasına müsaade etmemişti. Sarı-Kırmızılı kulüp, TFF Tahkim Kurulu’nun istifasını isterken üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

