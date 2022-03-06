Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

IHA
06 Mart 2022 Pazar, 14:35
Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor.

Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, Ukraynalı sivil halk da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor.

Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

Çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk eden Lviv halkı gece gündüz demeden tren istasyonuna akın ediyor.

Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

Lviv tren istasyonu, 24 saat boyunca çatışma bölgelerinden kaçarak Lviv`e gelenler ve Lviv`den başka şehirlere gitmek isteyen sivil halk nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor.

Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor
Lviv halkı tren istasyonuna akın ediyor

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