İsrail, Ukrayna’daki büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliklerini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldıklarını belirtti. Bakanlık, Ukrayna’daki vatandaşlarına derhal ülkelerine dönme çağrısını yineledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:13
İsrail, Ukrayna’daki büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldı
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Sputnik'in aktardığına göre Bakanlık, Ukrayna’daki yurttaşlarına derhal ülkelerine dönme çağrısını yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in Kiev’deki Büyükelçiliğinin faaliyeti Lviv’e taşınıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir dizi yabancı kaynakla yapılan istişarelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucu, Ukrayna’daki İsrail Büyükelçiliği personeline, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde açılan konsolosluğa taşınmaları talimatını verme kararını aldı” ifadesine yer verildi. 

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