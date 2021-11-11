Gelenin açtığı, gidenin kapattığı 'kapılı' köy

GELEN AÇIYOR, GİDEN KAPATIYOR

Köylüler, kendilerine özgü kültür olarak gördükleri kapının bakımını da aksatmadan yapıyor. Köye ziyarete gelenler kapıyı açıp, geçiş yaptıktan sonra kapatarak, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor. Oğulbeyli Köyü Muhtarı Mahir Sarıkaya, akşam saatlerinde kapatılan kapının, sabah olunca açıldığını anlattı. Sarıkaya, "Atalarımızdan kalma kapı geleneğimiz devam ediyor. Gelen misafir açar, çıkarken kapatır. Hayvanlar, köyümüzün içinde otluyor. Kapı, kötü niyetli insanlara karşı da savunma oluyor. Eskiden kilitleniyormuş, şu anda kilitlemiyoruz. Her gün yüzlerce araba geçiyor, kilitleme şansımız yok. Kapımız daha önce ahşapmış. Geçmişte muhtarlarımız tarafından demir yapılmış, göreve gelince biz de yeniledik. Duvarlarımızı yeniledik, burada bir kanal vardı onu kapattık. Daha güzel görünüme kavuşturduk" diye konuştu.