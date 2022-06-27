Tomris filmi konusu nedir? Tomris filmi oyuncuları kimler? Tomris filmi nerede çekildi?

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.