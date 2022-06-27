Tomris filmi konusu nedir? Tomris filmi oyuncuları kimler? Tomris filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:30
<p>Tomris, Akan Satayev tarafından yönetilen bir 2019 Kazak filmidir. Massagetlerin kraliçesi ve dünyanın ilk kadın hükümdarı Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi anlatıyor. Filmin galası 25 Eylül 2019'da Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde gerçekleşti. Film, Tomris Hatun'un doğumundan başlayarak Sakaları birleştirmesini, hükümdarları olmasını ve pers kralı Kiros'a karşı savaşını anlatıyor</p> <p>İşte Tomris filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Tomris, Akan Satayev tarafından yönetilen bir 2019 Kazak filmidir. Massagetlerin kraliçesi ve dünyanın ilk kadın hükümdarı Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi anlatıyor. Filmin galası 25 Eylül 2019'da Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde gerçekleşti. Film, Tomris Hatun'un doğumundan başlayarak Sakaları birleştirmesini, hükümdarları olmasını ve pers kralı Kiros'a karşı savaşını anlatıyor

İşte Tomris filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.</p>

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Almira Tursyn - Tomris</p> <p>* Aizhan Lighg - Sardana</p> <p>* Gassan Mesud - Kiros</p> <p>* Berik Aitzhanov - Kurtun</p>

OYUNCULAR

* Almira Tursyn - Tomris

* Aizhan Lighg - Sardana

* Gassan Mesud - Kiros

* Berik Aitzhanov - Kurtun

<p>* Adil Akhmetov - Argun</p> <p>* Erkebulan Dayirov - Kharasp</p> <p>* Azamat Satibaldi - Kavaz</p> <p>* Psikolog olan Almira Tursyn, Tomris rolünü oynaması için 15 bin kişi arasından seçildi. Profesyonel binicilik, okçuluk dersleri aldı ve ayrıca kılıç ve bıçak kullanmayı öğrendi.</p>

* Adil Akhmetov - Argun

* Erkebulan Dayirov - Kharasp

* Azamat Satibaldi - Kavaz

* Psikolog olan Almira Tursyn, Tomris rolünü oynaması için 15 bin kişi arasından seçildi. Profesyonel binicilik, okçuluk dersleri aldı ve ayrıca kılıç ve bıçak kullanmayı öğrendi.

<p><strong>YAPIM</strong></p> <p>Film, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi. Tomris Hatun ile ilgili bir film fikri Aliya Nazarbayeva tarafından gündeme getirildi.</p>

YAPIM

Film, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendi. Tomris Hatun ile ilgili bir film fikri Aliya Nazarbayeva tarafından gündeme getirildi.

<p>Çekimler Aralık 2017'de başladı ve sahneler Kazakistan'ın farklı yerlerinde çekildi. Filmde, Massagetae halkı eski Türk dilini konuşurken, Pers halkı filmde yeni Farsça konuşurlar.</p>

Çekimler Aralık 2017'de başladı ve sahneler Kazakistan'ın farklı yerlerinde çekildi. Filmde, Massagetae halkı eski Türk dilini konuşurken, Pers halkı filmde yeni Farsça konuşurlar.

<p><strong>BAŞARILAR</strong></p> <p>Film, Fransa’nın 26. L’Étrange Festivali’nde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Nouveau Tür Büyük Ödülü’nü aldı. Fakat çoğu İranlı seyirci, Pers kralı Kiros sebebiyle büyük övgüler alan filme, IMDb'de 1 puan vermiştir.</p>

BAŞARILAR

Film, Fransa’nın 26. L’Étrange Festivali’nde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Nouveau Tür Büyük Ödülü’nü aldı. Fakat çoğu İranlı seyirci, Pers kralı Kiros sebebiyle büyük övgüler alan filme, IMDb'de 1 puan vermiştir.

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