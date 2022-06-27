Tomris filmi konusu nedir? Tomris filmi oyuncuları kimler? Tomris filmi nerede çekildi?
Tomris, Akan Satayev tarafından yönetilen bir 2019 Kazak filmidir. Massagetlerin kraliçesi ve dünyanın ilk kadın hükümdarı Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi anlatıyor. Filmin galası 25 Eylül 2019'da Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde gerçekleşti. Film, Tomris Hatun'un doğumundan başlayarak Sakaları birleştirmesini, hükümdarları olmasını ve pers kralı Kiros'a karşı savaşını anlatıyor
İşte Tomris filmi hakkında tüm ayrıntılar...
TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris’in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olarak adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.
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