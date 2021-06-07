<p>Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>
1

Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. 

<p><strong>"MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"</strong></p><p>"Şampiyonluklar kazanmak güzel. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak benim için büyük bir onur. Allah'a şükür. Çok çalıştım. Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. İyi bir sezon geçirdim. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. "</p>
2

"MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"Şampiyonluklar kazanmak güzel. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak benim için büyük bir onur. Allah'a şükür. Çok çalıştım. Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. İyi bir sezon geçirdim. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. "

<p><strong>"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"</strong></p><p>"Beşiktaş'ta 'Kesin kalıyorum' diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"</p>
3

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

"Beşiktaş'ta 'Kesin kalıyorum' diyemem çünkü daha Leicester City ile devam eden sözleşmem var ve kulüpler henüz anlaşmadı. Ben kulüplerin anlaşmalarını istiyorum. İstikrara ihtiyacım var ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"

<p>Bu sezon Beşiktaş'la çifte kupa kazanan Rachid Ghezzal çıktığı 35 maçta 8 gol atıp 18 asist kaydetti.&nbsp;</p>
4

Bu sezon Beşiktaş'la çifte kupa kazanan Rachid Ghezzal çıktığı 35 maçta 8 gol atıp 18 asist kaydetti. 

Video Haberler