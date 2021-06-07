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"MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"Şampiyonluklar kazanmak güzel. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak benim için büyük bir onur. Allah'a şükür. Çok çalıştım. Şampiyonluğu kazanmak için elimden geleni yaptım. Şu ana kadar işler istediğim gibi gidiyor. Milli Takım'a döndüğüm için mutluyum. İyi bir sezon geçirdim. Ancak Milli Takım'da sürekli olabilmem için istikrar gerekiyor. "