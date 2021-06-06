Trabzonspor'dan Todor Nedelev ve Jakup Swierczok hamlesi
Trabzonspor, Botev Plovdiv'den Todor Nedelev ve Ludogorets'ten Jakup Swierczok'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bulgaristan Ligi'nde oynayan Todor Nedelev ve Jakup Swierczok'u hedefleri arasına ekledi.
Bulgaristan basınında çıkan haberlere göre bordo-mavililer, Botev Plovdiv'in 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Todor Nedelev'i transfer etmek için uğraşlarını sürdürüyor. Botev, müzakerelerin başında oyuncu için 100 bin avro isterken, bazı Bulgar yönetici ve menajerlerin araya girmesi sonucunda miktar, 500 bin avroya çıktı. Haberde iki kulüp arasındaki müzakerelerin tıkandığı ve Trabzonsporlu yöneticilerin süreçten umutlu olduğu ifade edildi. Nedelev, Bulgaristan Ligi'nde bu sezon çıktığı 12 maçta üç gol ve dört asistlik performans gösterdi.
BİR DİĞER HEDEF SWIERCZOK
Bulgaristan'da yayınlanan haberlere göre Trabzonspor'un bir diğer hedefi, Ludogorets'in 28 yaşındaki Polonyalı santraforu Jakup Swierczok. Bordo-mavililer, konuyla ilgili görüşmelerini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Bulgar ekibinin geçtiğimiz sezon Polonya'nın Piast Gliwice takımına kiraladığı oyuncu, ülkesinde çıktığı 23 maçta 15 gol ve üç asistle dikkat çekti.
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