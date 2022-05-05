Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, hangi rollerde oynadı?
Ruhsar dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Gonca Vuslateri, Yalan Dünya dizisi ile popülerliğini artırarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. 36 yaşındaki yetenekli oyuncu, Yalan Dünya dizisi sayesinde iki kere en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülü kazandı. Vuslateri bir dönem ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile beraberdi.
İşte Gonca Vuslateri'nin yaşam öyküsü...
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.
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