Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli, hangi rollerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 01:48
<p><strong>Ruhsar</strong> dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan <strong>Gonca Vuslateri, Yalan Dünya </strong>dizisi ile popülerliğini artırarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. 36 yaşındaki yetenekli oyuncu, <strong>Yalan Dünya</strong> dizisi sayesinde iki kere <strong>en iyi komedi dizisi kadın oyuncu</strong> ödülü kazandı. Vuslateri bir dönem ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile beraberdi.</p> <p>İşte <strong>Gonca Vuslateri'nin </strong>yaşam öyküsü...</p>

Ruhsar dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Gonca Vuslateri, Yalan Dünya dizisi ile popülerliğini artırarak büyük bir hayran kitlesi kazandı. 36 yaşındaki yetenekli oyuncu, Yalan Dünya dizisi sayesinde iki kere en iyi komedi dizisi kadın oyuncu ödülü kazandı. Vuslateri bir dönem ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut ile beraberdi.

İşte Gonca Vuslateri'nin yaşam öyküsü...

<p><strong>Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu.</strong> Aslen Sakarya, Hendek'li olan oyuncu, aslen Abhaz kökenli. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. </p>

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Sakarya, Hendek'li olan oyuncu, aslen Abhaz kökenli. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. 

<p>Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.</p>

Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

<p>İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.</p>

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.

<p><strong>DİZİLER</strong></p> <p>*Ruhsar</p> <p>*Eyvah Kızım Büyüdü </p> <p>*Aliye </p> <p>*Büyük Buluşma </p> <p>*Kız Babası</p> <p>*Canım Ailem </p>

DİZİLER

*Ruhsar

*Eyvah Kızım Büyüdü 

*Aliye 

*Büyük Buluşma 

*Kız Babası

*Canım Ailem 

<p>*Küçük Sırlar </p> <p>*Yerden Yüksek</p> <p>*İbreti Ailem</p> <p>*Yalan Dünya </p> <p>*Gönül İşleri</p> <p>*Anne </p> <p>*Tehlikeli Karım </p>

*Küçük Sırlar 

*Yerden Yüksek

*İbreti Ailem

*Yalan Dünya 

*Gönül İşleri

*Anne 

*Tehlikeli Karım 

<p><strong>SİNEMA</strong></p> <p>*Bornova Bornova </p> <p>*Kaybedenler Kulübü</p> <p>*Bizans Oyunları </p> <p>*Hedefim Sensin </p> <p>*Düğüm Salonu</p> <p>*Her Şey Dahil </p>

SİNEMA

*Bornova Bornova 

*Kaybedenler Kulübü

*Bizans Oyunları 

*Hedefim Sensin 

*Düğüm Salonu

*Her Şey Dahil 

<p><strong>TİYATRO</strong></p> <p>*Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017</p> <p>*Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013</p> <p>*Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot – 2010</p>

TİYATRO

*Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

*Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

*Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot – 2010

<p><strong>ÖDÜLLER</strong></p> <p>*40. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)</p> <p>*2014 Bilkent Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)</p>

ÖDÜLLER

*40. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

*2014 Bilkent Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler