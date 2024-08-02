Gonca Vuslateri, kızı Asya ile objektif karşısında

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:05

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:11

26 Nisan tarihinde ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan ve kızına Asya adını veren Gonca Vuslateri, bebeğiyle objektif karşısına geçti. Ünlü isim, yeni anne-kız pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Mart 2024'te sevgilisi Levent Bey ile nikah masasına oturan Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde de bebeğini dünyaya getirdi. Büyük bir mutluluk yaşayan ünlü oyuncu, bebeğine Asya adını verdi. Henüz yüzünü göstermediği kızıyla zaman zaman objektif karşısına geçen Vuslateri, anne-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, üzerinde Fenerbahçe formasıyla kızı Asya ile duvardaki Atatürk fotoğrafının önünde poz verdi. Gonca Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:

"Kalbimin derinliklerinde kimler var: Mustafa Kemal Atatürk, Levent, Asya, Fenerbahçe... İşe giderken fotoğraflarına bakmaya doyamadıklarım."