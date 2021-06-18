<p>Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak adına yeni özellikler geliştiren Google, kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için Android telefonlara özel Deprem Uyarı Sistemini de dahil 6 yeni özellikle birlikte yaz aylarında dünya çapında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.<br></p>
1

Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak adına yeni özellikler geliştiren Google, kullanıcılarının deneyimini iyileştirmek için Android telefonlara özel Deprem Uyarı Sistemini de dahil 6 yeni özellikle birlikte yaz aylarında dünya çapında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

<p><strong>DEPREM UYARISI VERECEK</strong></p><p>Geçen yıl Android cihazlarda yerleşik teknolojiye dayalı, dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturma misyonunu üstlenen Google, 2020’de sistemi kullanıma sunmuştu. Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ücretsiz olarak kullanıma sunulacak olan bu sistemle depremden etkilenen bölgelerdeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesi ve güvenli alanlara geçmesi gerektiğinde önceden haber vermek hedefliyor.&nbsp;</p><p><strong>MESAJLAŞMADA İYİLEŞTİRMELER</strong></p><p>Artık kullanıcılar neyin önemli olduğunu takip etmek için mesajlar uygulamasında bir mesaja yıldız ekleyebilecek ve daha sonra tüm konuşmalar arasında gezinmeden kolayca bulabilecek. Yeni güncellemelerle başlatıcı ekranından mesajlaşma uygulamalarına erişim de kolaylaştırıldı. Yeni mesajlar doğrudan WhatsApp veya Mesajlar gibi uygulamalardan kolayca okunup cevaplanabilecek.</p>
2

DEPREM UYARISI VERECEK

Geçen yıl Android cihazlarda yerleşik teknolojiye dayalı, dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturma misyonunu üstlenen Google, 2020’de sistemi kullanıma sunmuştu. Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ücretsiz olarak kullanıma sunulacak olan bu sistemle depremden etkilenen bölgelerdeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesi ve güvenli alanlara geçmesi gerektiğinde önceden haber vermek hedefliyor. 

MESAJLAŞMADA İYİLEŞTİRMELER

Artık kullanıcılar neyin önemli olduğunu takip etmek için mesajlar uygulamasında bir mesaja yıldız ekleyebilecek ve daha sonra tüm konuşmalar arasında gezinmeden kolayca bulabilecek. Yeni güncellemelerle başlatıcı ekranından mesajlaşma uygulamalarına erişim de kolaylaştırıldı. Yeni mesajlar doğrudan WhatsApp veya Mesajlar gibi uygulamalardan kolayca okunup cevaplanabilecek.

<p><strong>AKILLI ASİSTAN GELİŞTİRİLDİ</strong></p><p>Akıllı asistan geliştirmeleri yapılarak asistanın, uygulamaları yalnızca sesli komut kullanarak açması veya araması sağlanacak. Örneğin kullanıcılar, "Hey Google, kısayollar" diyerek doğrudan uygulamaya geçebilecek ve istediği işlemi gerçekleştirebilecek.</p><p><strong>KARANLIK MOD GELİYOR</strong></p><p>Kullanıcılar daha kolay bir kullanım için&nbsp; ana ekranı doğrudan kişiselleştirip karanlık modu manuel olarak ayarlayarak özelleştirilebilecek. Bu özellik Google’ın otomobil tabanlı işletim sistemi olan Android Auto deneyimi ve daha fazlası için de kullanılabilecek. Medya uygulamalarındaki yeni sekmelerin içeriğine göz atmak, kaydırma çubuğundaki A'dan Z'ye düğmesi ve "başa dön" seçeneği ile daha da kolaylaştırıldı.&nbsp;</p>
3

AKILLI ASİSTAN GELİŞTİRİLDİ

Akıllı asistan geliştirmeleri yapılarak asistanın, uygulamaları yalnızca sesli komut kullanarak açması veya araması sağlanacak. Örneğin kullanıcılar, "Hey Google, kısayollar" diyerek doğrudan uygulamaya geçebilecek ve istediği işlemi gerçekleştirebilecek.

KARANLIK MOD GELİYOR

Kullanıcılar daha kolay bir kullanım için  ana ekranı doğrudan kişiselleştirip karanlık modu manuel olarak ayarlayarak özelleştirilebilecek. Bu özellik Google’ın otomobil tabanlı işletim sistemi olan Android Auto deneyimi ve daha fazlası için de kullanılabilecek. Medya uygulamalarındaki yeni sekmelerin içeriğine göz atmak, kaydırma çubuğundaki A'dan Z'ye düğmesi ve "başa dön" seçeneği ile daha da kolaylaştırıldı. 

<p><strong>SESLİ KOMUT İLE HER ŞEY DAHA KOLAY</strong></p><p>Engeli olan kişilerin işlerini kolaylaştırmaya yardımcı olması için tasarlanmış Voice Access sayesinde sesli komut ile kullanıcılara hızlı ve verimli telefon kullanma deneyimi sunulacak. Ayrıca Voice Access artık gelişmiş parola girişine sahip. Şifre girmek istediğinizde, harf, sayı ve sembol girebileceksiniz Örneğin, "büyük harf P" diyerek veya sembol adlarını da ($ girmek için "dolar işareti" gibi) söyleyebilecek böylece şifrenizi hem güvenli hem de hızlı bir şekilde girebileceksiniz.</p><p><strong>EMOJİ ÖNERİLERİ</strong></p><p>En son kullanılan Emoji çıkartmalarına kolay erişim sağlanabilmesi için yeni bir bölüm de ekleniyor. Google’ın Emoji Mutfağı adını verdiği sekmede yakın zamanda bir mesaj yazdıktan sonra bağlamsal öneriler görmeye başlanacak. Gboard beta sürümünde olan bu özellik, yaz itibarıyla Android 6 ve üstü sürüme sahip kullanıcılara geliyor; ancak şimdilik İngilizce, İspanyolca ve Portekizce için geçerli bir paket olacak.</p>
4

SESLİ KOMUT İLE HER ŞEY DAHA KOLAY

Engeli olan kişilerin işlerini kolaylaştırmaya yardımcı olması için tasarlanmış Voice Access sayesinde sesli komut ile kullanıcılara hızlı ve verimli telefon kullanma deneyimi sunulacak. Ayrıca Voice Access artık gelişmiş parola girişine sahip. Şifre girmek istediğinizde, harf, sayı ve sembol girebileceksiniz Örneğin, "büyük harf P" diyerek veya sembol adlarını da ($ girmek için "dolar işareti" gibi) söyleyebilecek böylece şifrenizi hem güvenli hem de hızlı bir şekilde girebileceksiniz.

EMOJİ ÖNERİLERİ

En son kullanılan Emoji çıkartmalarına kolay erişim sağlanabilmesi için yeni bir bölüm de ekleniyor. Google’ın Emoji Mutfağı adını verdiği sekmede yakın zamanda bir mesaj yazdıktan sonra bağlamsal öneriler görmeye başlanacak. Gboard beta sürümünde olan bu özellik, yaz itibarıyla Android 6 ve üstü sürüme sahip kullanıcılara geliyor; ancak şimdilik İngilizce, İspanyolca ve Portekizce için geçerli bir paket olacak.

Video Haberler