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DEPREM UYARISI VERECEK

Geçen yıl Android cihazlarda yerleşik teknolojiye dayalı, dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturma misyonunu üstlenen Google, 2020’de sistemi kullanıma sunmuştu. Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ücretsiz olarak kullanıma sunulacak olan bu sistemle depremden etkilenen bölgelerdeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesi ve güvenli alanlara geçmesi gerektiğinde önceden haber vermek hedefliyor.

MESAJLAŞMADA İYİLEŞTİRMELER

Artık kullanıcılar neyin önemli olduğunu takip etmek için mesajlar uygulamasında bir mesaja yıldız ekleyebilecek ve daha sonra tüm konuşmalar arasında gezinmeden kolayca bulabilecek. Yeni güncellemelerle başlatıcı ekranından mesajlaşma uygulamalarına erişim de kolaylaştırıldı. Yeni mesajlar doğrudan WhatsApp veya Mesajlar gibi uygulamalardan kolayca okunup cevaplanabilecek.