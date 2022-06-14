Göztepe’de 97’nci yıl coşkusu

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 22:12
<p>İzmir ekiplerinden Göztepe, 97'nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.</p>

İzmir ekiplerinden Göztepe, 97'nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

<p>Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, saat 21.15'i gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.</p>

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, saat 21.15'i gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu.

<p>Tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer yaratan taraftarlar, meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu.</p>

Tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer yaratan taraftarlar, meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu.

<p>Kutlamaların ardından bazı taraftarlar Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-Litvanya karşılaşmasına geçerken bazıları da sahilde kutlamalara devam etti.</p>

Kutlamaların ardından bazı taraftarlar Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-Litvanya karşılaşmasına geçerken bazıları da sahilde kutlamalara devam etti.

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