Ömer Erdoğan, Yukatel Kayserispor ile neden anlaşamadıklarını açıkladı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 22:21

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da ligin bitiminin ardından sözleşmesi yenilenmeyen Hikmet Karaman ile yollar ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayaspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, Kayserispor ile görüşmelerin pozitif ilerlemesine rağmen anlaşmanın gerçekleşmediğini açıkladı.

Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor Kulübü ve değerli başkanı Berna Gözbasi hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasina da belirtmek isterim. Kayserispor kulübü ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarina teşekkürlerimi ve hurmetlerimi iletiyorum.Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum."