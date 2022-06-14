Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Ömer Erdoğan açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasına rağmen imza aşamasına geçemediklerini söyledi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, prensipte anlaştıkları teknik direktör Ömer Erdoğan ile imza aşamasına gelemediklerini açıkladı.
Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik sorunlar sadece ülkemizi değil tüm dünya futbolunu etkiliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepimizin ayaklarının yere basması gerekiyor. Prensipte anlaştığımız Ömer Erdogan ile imza aşamasına geçemedik. Biz köklü, büyük bir kulübüz. Oturmuş güçlü bir kadromuz var. Kısa süre içinde bu kadro üzerine artı değer katacak, taraftarımıza coşkular yaşatacak bir teknik direktör ile yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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