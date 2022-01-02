Eski Galatasaraylı Florin Bratu: Maaş alamamıştık! Fatih Terim bize ödeme yaptı

02 Ocak 2022 Pazar, 19:25

2003-2004 sezonunda Galatasaray forması giyen Florin Bratu, Türkiye'de sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde Fatih Terim'in kendisine ve aynı zamanda sıkıntıda olan futbolculara ciddi yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Rumen basınında GSP'ye konuşan Bratu şunları söyledi:

"MAAŞ ALAMAMIŞTIK. FATİH TERİM BİZE PARA VERDİ"

"Yılda 200 bin euro. Düşük bir miktar. Tamas benden 1 ay önce gelmişti. Petre de benimle geldi. Ancak Galatasaray'da Fatih Terim benim için bir baba gibiydi. Çok yardımcı oldu. Size şöyle anlatayım. Ondan çok şey öğrendim. Mesela 3-4 ay maaşlarımızı alamamıştık. Fatih Terim maddi sıkıntılarımızı öğrendi. Bizi ofise çağırdı ve 'Ben size yardımcı olacağım' dedi. Bize maaşlarımızı verdi. Olağanüstü bir adamdı. Ben gerçekten ondan çok şey öğrendim. Maddi ve manevi bir baba gibi davranırdı."