Greenpeace üyeleri Rus tankerine kendilerini zincirledi

Greenpeace'in Norveç Başkanı Frode Pleym de olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akaryakıt yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda savaşların ve çatışmaların da temelinde bulunuyor. Norveç’in, Putin’in savaşını finanse ettiğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olarak faaliyet göstermesine çok şaşırdım” dedi.