Greenpeace üyeleri Rus tankerine kendilerini zincirledi
Gemi takip uygulaması Marine Traffic'ten paylaşılan bilgilere göre Ust Luga tankerinin, başkent Oslo'nun yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Exxon Mobil şirketinin Slagen petrol terminali dışına demir attığı öğrenildi. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, küçük bir tekneyle 95 bin ton akaryakıt taşıdığı tahmin edilen gemiye yaklaşan aktivistlerin, akaryakıtın boşaltılmasını önlemek için tankerin çapasına kendilerini zincirlediği belirtildi.
Greenpeace'in Norveç Başkanı Frode Pleym de olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akaryakıt yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda savaşların ve çatışmaların da temelinde bulunuyor. Norveç’in, Putin’in savaşını finanse ettiğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olarak faaliyet göstermesine çok şaşırdım” dedi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- Demirtaş'ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına istinaftan bozma