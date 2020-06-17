<p><font color="#636363" face="Open Sans, serif"><span style="font-size: 13.3333px;">Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere kenarlarında, yatak, yorgan ve yastıklarının içindeki yünleri çıkarıp, yıkayan kadınlarla güzel görüntüler ortaya çıktı.&nbsp;</span></font><br></p>
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere kenarlarında, yatak, yorgan ve yastıklarının içindeki yünleri çıkarıp, yıkayan kadınlarla güzel görüntüler ortaya çıktı. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de haziran ayının başından itibaren yatak, yorgan ve yastıklar açılırken, kadınlar tarafından yünler yıkanmaya başlandı.&nbsp;</span><br></p>
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Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'de haziran ayının başından itibaren yatak, yorgan ve yastıklar açılırken, kadınlar tarafından yünler yıkanmaya başlandı. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaviran ve Karabudak köylerinde yaşayan kadınlar, tarihi Dilaver Köprüsü'nün altından geçen derenin kenarında yün yıkadı.&nbsp;</span><br></p>
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 Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaviran ve Karabudak köylerinde yaşayan kadınlar, tarihi Dilaver Köprüsü'nün altından geçen derenin kenarında yün yıkadı. 

<p><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#636363;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;Derede yün yıkamaya annesi, teyzesi ve ablalarıyla gelen, Ortaviran Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Aran (14), temizliğin şenlik havasında geçtiğini söyledi.&nbsp;</span><br></p>
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 Derede yün yıkamaya annesi, teyzesi ve ablalarıyla gelen, Ortaviran Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Aran (14), temizliğin şenlik havasında geçtiğini söyledi. 

<p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left:0cm"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Open Sans&quot;,serif;color:#636363"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Kadınların yün yıkama sırasında hikayeler ve gençlik yıllarındaki anıları anlattığını söyleyen Aran, "Burada yünlerimizi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra orada kurutuyoruz. Torbalarımıza koyuyoruz, eve götürüyoruz. Ağabeylerimize, ablalarımıza çeyiz yapıyoruz. Sonra çocuklarına küçük yastıklar&nbsp;yapıyoruz. Biz 9 kardeşiz. Diyarbakır'daki ablalarıma da çeyiz yapıyoruz, onlara gönderiyoruz" dedi. &nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="background:#EEEEEE"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><br></p>
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 Kadınların yün yıkama sırasında hikayeler ve gençlik yıllarındaki anıları anlattığını söyleyen Aran, "Burada yünlerimizi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra orada kurutuyoruz. Torbalarımıza koyuyoruz, eve götürüyoruz. Ağabeylerimize, ablalarımıza çeyiz yapıyoruz. Sonra çocuklarına küçük yastıklar yapıyoruz. Biz 9 kardeşiz. Diyarbakır'daki ablalarıma da çeyiz yapıyoruz, onlara gönderiyoruz" dedi.   

 


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