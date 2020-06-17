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Kadınların yün yıkama sırasında hikayeler ve
gençlik yıllarındaki anıları anlattığını söyleyen Aran, "Burada
yünlerimizi yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra orada kurutuyoruz. Torbalarımıza
koyuyoruz, eve götürüyoruz. Ağabeylerimize, ablalarımıza çeyiz yapıyoruz. Sonra
çocuklarına küçük yastıklar yapıyoruz. Biz 9 kardeşiz. Diyarbakır'daki
ablalarıma da çeyiz yapıyoruz, onlara gönderiyoruz" dedi.
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