Güntekin Onay'dan canlı yayında olay yaratan kaza

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 23:30
<p>Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından maçın yorumlandığı yayıncı kuruluşta olay yaratan görüntüler yaşandı.</p>

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından maçın yorumlandığı yayıncı kuruluşta olay yaratan görüntüler yaşandı.

<p>beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü. &nbsp;</p>

beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım" dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.  

<p>Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ı büyük bir kazadan korudu. Böylece büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü.</p>

Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını" derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ı büyük bir kazadan korudu. Böylece büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü.

<p>Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.</p>

Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı.

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