Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:01
<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yapımı komedi türünde sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.</span></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">İşte </span><span style="background-color: #ffffff; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında tüm ayrıntılar...</span></p>

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yapımı komedi türünde sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Hayta İsmail ve Domdom Ali karakterlerini canlandıran Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı'da rol almaktadır.</span></p>

Filmin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır. Ayrıca diğer Hababam Sınıfı serilerinden tanıdık olan Hayta İsmail ve Domdom Ali karakterlerini canlandıran Ahmet Arıman ve Feridun Şavlı'da rol almaktadır.

<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır.</span></p>

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır.

<p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;"> Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.</span></p>

 Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

<p><strong><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">OYUNCULAR</span></strong></p> <p><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Münir Özkul</span><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Şener Şen</span><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">İlyas Salman</span><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Adile Naşit</span><br style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;" /><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; background-color: #ffffff;">Perran Kutman</span></p>

OYUNCULAR

Münir Özkul
Şener Şen
İlyas Salman
Adile Naşit
Perran Kutman

Film Vizyon filmi Türk Komedi Filmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler