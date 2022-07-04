Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kimler?
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yapımı komedi türünde sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmi olmak üzere İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.
İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi hakkında tüm ayrıntılar...
Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır.
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