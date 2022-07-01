Paranormal İşaretler filminin konusu nedir? Paranormal İşaretler filminini yönetmeni kimdir, oyuncu kadrosunda kimler var?

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:08

Orjinal adı Jessebella olan Paranormal İşaretler filminin yönetmeni Kevin Greutert. 2014 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Sarah Snook, Joelle Carter, Mark Webber, David Andrews, Ana De La Reguera yer alıyor.

Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Kazadan sonra kendisine bakmak için babası Lousiana’daki aile evlerine genç kadını götürür. Bu yerde aslında yıllar önce ölen annesi ile ilginç bir bağ kurarken genç kadın, korku dolu günler yaşamaya başlar.