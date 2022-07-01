Paranormal İşaretler filminin konusu nedir? Paranormal İşaretler filminini yönetmeni kimdir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Paranormal İşaretler filminin, hikayesi, yönetmeni, gösterim yılı, konusu ve oyuncu kadorusu merak ediliyor.
Orjinal adı Jessebella olan Paranormal İşaretler filminin yönetmeni Kevin Greutert. 2014 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Sarah Snook, Joelle Carter, Mark Webber, David Andrews, Ana De La Reguera yer alıyor.
Jessabelle, bir araba kazası sonucunda karnındaki bebeğiyle sevgilisini kaybeden bir genç kadını konu alıyor. Kazadan sonra kendisine bakmak için babası Lousiana’daki aile evlerine genç kadını götürür. Bu yerde aslında yıllar önce ölen annesi ile ilginç bir bağ kurarken genç kadın, korku dolu günler yaşamaya başlar.
Video Haberler
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
- Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte masada konuşulan rakam
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- 5 ay boyunca cinsel saldırıda bulunmuş