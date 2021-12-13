Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter farklı kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Inter, konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 yendi ve ligde liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Cagliari karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 29. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Inter, 44. dakikada Martinez ile bir penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarının 50. dakikasında Alexis Sanchez, Inter adına farkı 2’ye çıkartırken, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada skoru 3-0’a getiren golü attı. 68. dakikada Martinez, bir gol daha atarak maçın skorunu tayin etti.
Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Inter'de oynamaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarıma beni önemli bir oyuncu gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Pek çok maçta iyi işler yaptık. En sonunda lideriz. Pek çok maçı domine ettik ve böyle de devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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