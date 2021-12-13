Bruno Pinheiro'dan Beşiktaş yanıtı
Estoril Teknik Direktörü Bruno Pinheiro, Belenenses maçı sonrasında Beşiktaş sorusuna yanıt verdi.
Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden Bruno Pinheiro, Belenenses deplasmanında 1-0 kazandıkları maçın ardından kendisine yöneltilen Beşiktaş sorusuna yanıt verdi.
Basın toplantısında Bruno Pinheiro'ya Beşiktaş iddiaları soruldu. Portekizli teknik direktör, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ancak ben bugün Estoril'in teknik direktörüyüm. Burada çalışıyorum ve Estoril'de mutluyum." dedi.
DİĞER ADAYLAR KİM?
Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün saat 14.00'te yeni teknik direkör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.
Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti. Siyah-beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti
- Kar için tarih verildi
- Arınç canlı yayını terk etti
- Uzman er kadın polisi bıçakladı
- Bakan Özer'den uzaktan eğitim değerlendirmesi
- Peker aylar sonra kamera karşısında
- Son ankette 3 parti dikkat çekti
- Erdoğan fotoğrafını yere atmıştı: Tutuklandı
- Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın iddiası!
- Bir sigara grubuna daha zam geldi