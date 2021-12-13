İlker Yağcıoğlu: Beşiktaş, derbiye de Önder Karaveli ile çıksın

İki gol atarak yıldızlaşan Michy Batshuayi'yi bu maça özel motive ettiğini de açıklayan Önder Karaveli, "Batshuayi'ye attığı golleri hatırlaması için klip hazırlattım. Çok uzun bir klip oldu ama yarıda kesmek zorunda kaldım. 'Bu gollerin güzel ama maça gitmemiz lazım. Bu gollerden atman lazım' dedim" ifadelerini kullandı.