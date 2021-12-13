İlker Yağcıoğlu: Beşiktaş, derbiye de Önder Karaveli ile çıksın

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:27
<p>Beşiktaş'ı Kayserispor karşısında 5 hafta sonra galibiyete taşıyan altyapı teknik direktörü Önder Karaveli, ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu'nun beğenisini topladı.</p>

Beşiktaş'ı Kayserispor karşısında 5 hafta sonra galibiyete taşıyan altyapı teknik direktörü Önder Karaveli, ünlü yorumcu İlker Yağcıoğlu'nun beğenisini topladı.

<p>Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta, Kayserispor maçını Önder Karaveli yönetti. Siyah-beyazlı takımı sahaya çıkaran altyapı antrenörü, karşılaşmanın ardından "Çok iyi hissediyorum. Bu statta Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetler gördüm, şampiyonluklar gördüm. Bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim" şeklinde konuştu.&nbsp;</p>

Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktörünü arayan Beşiktaş'ta, Kayserispor maçını Önder Karaveli yönetti. Siyah-beyazlı takımı sahaya çıkaran altyapı antrenörü, karşılaşmanın ardından "Çok iyi hissediyorum. Bu statta Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetler gördüm, şampiyonluklar gördüm. Bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim" şeklinde konuştu. 

<p>Duygusal anlar yaşayan Önder Karaveli, "Bugün galip gelip oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladı. Ben Beşiktaş'ın galibiyetlerden sonraki soyunma odasındaki fotoğrafları çok seviyordum. Böyle bir fotoğrafı çok istiyordum. Harika bir hediye verdiler. Hayatım boyunca saklayacağım en güzel fotoğraf olacak" yorumunda bulundu.</p>

Duygusal anlar yaşayan Önder Karaveli, "Bugün galip gelip oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladı. Ben Beşiktaş'ın galibiyetlerden sonraki soyunma odasındaki fotoğrafları çok seviyordum. Böyle bir fotoğrafı çok istiyordum. Harika bir hediye verdiler. Hayatım boyunca saklayacağım en güzel fotoğraf olacak" yorumunda bulundu.

<p>İki gol atarak yıldızlaşan Michy Batshuayi'yi bu maça özel motive ettiğini de açıklayan Önder Karaveli, "Batshuayi'ye attığı golleri hatırlaması için klip hazırlattım. Çok uzun bir klip oldu ama yarıda kesmek zorunda kaldım. 'Bu gollerin güzel ama maça gitmemiz lazım. Bu gollerden atman lazım' dedim" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

İki gol atarak yıldızlaşan Michy Batshuayi'yi bu maça özel motive ettiğini de açıklayan Önder Karaveli, "Batshuayi'ye attığı golleri hatırlaması için klip hazırlattım. Çok uzun bir klip oldu ama yarıda kesmek zorunda kaldım. 'Bu gollerin güzel ama maça gitmemiz lazım. Bu gollerden atman lazım' dedim" ifadelerini kullandı. 

<p>Önder Karaveli'nin bu açıklamaları büyük ses getirirken, yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu İlker Yağcıoğlu, "Bu basın toplantısının ardından, Beşiktaş haftaya Fenerbahçe derbisine kesinlikle Önder Karaveli ile çıkmalı. Harika bir basın toplantısıydı. Ciddi anlamda etkileyiciydi, itiraf ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.</p>

Önder Karaveli'nin bu açıklamaları büyük ses getirirken, yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu İlker Yağcıoğlu, "Bu basın toplantısının ardından, Beşiktaş haftaya Fenerbahçe derbisine kesinlikle Önder Karaveli ile çıkmalı. Harika bir basın toplantısıydı. Ciddi anlamda etkileyiciydi, itiraf ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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