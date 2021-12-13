Beşiktaş'ta teknik direktör bugün belli oluyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 09:20

Beşiktaş, bugün yeni teknik direktörünü seçecek. Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasından sonra hoca arayışını Beşiktaş Futbol AŞ Genel Direktörü Ceyhun Kazancı özellikle üstlendi.

Başarıya aç, genç oyunculara önem veren yeni nesil hoca olarak tabir edilen isimlere yönelen Kazancı, Daniel Farke ve Bruno Pinheiro ile temasa geçti. Sezon ortası çalışmaya sıcak bakmayan Alman teknik direktör Farke, teklifi reddedince geriye Portekizli Pinheiro kaldı.

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Kazancı tercihinin Pinheiro olduğunu belirterek başkana sundu. Yerli hoca seçenekleri de ikiye indirildi. Bu isimler de Okan Buruk ve Şenol Güneş. Daha önce Beşiktaş'ta 4 yıl çalışan Güneş'i özellikle başkan Ahmet Nur Çebi'nin istediği biliniyor.

Öte yandan Vole Yorumcusu Ali Ece, "Okan Buruk ile konuştum. Beşiktaş'ta çalışmayı istediğini söyledi" dedi. Beşiktaş forması da giyen Buruk, Medipol Başakşehir'i şampiyon yaptı.

TRT Spor yorumcusu Tarık Üstün ise, "Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un adının geçtiğini de duydum" dedi.