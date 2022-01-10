Hakemler Ç. Rizespor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı
-Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Baiano elle oynuyor mu?, penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bu tarz durumlarda iki tane teknik sorumuz var. Bir oyuncu bilerek mi oynuyor? O pozisyon özelinde bedeninin bu hareketi doğal mı? Hem kolu blok olarak kullandığını hem de kolunda istemsiz de olsa topa doğru bir hareketini görmekteyiz. Penaltı kararı doğru. Hakem yakında olmasına karşın nasıl bunu göremiyor? Muhtemelen emin olamadı. Çok kısa mesafeden geldi. O yüzden VAR incelemesi sonrası penaltı geldi.
Deniz Çoban: Pozisyonun 'net penaltı' fikrinde değilim. Kendisi de ifade ettiği gibi top çok kısa mesafeden geliyor. Baiano topa hareket ederken arkadaki oyuncu diziyle topu dürtünce eliyle buluşuyor yorumu da yapılabilir. Baiano elini vücudundan açmış, elin de topa doğru harekete var. Buna penaltı kararı verilmesini daha doğru bulurum.
Lale Orta: Kesinlikle bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunu hakem de görebilirdi. Ancak göremezse VAR niçin var? Eli topa gidiyor, set oluşturuyor.
-Çaykur Rizespor'un 1. golünde faul var mı, gol kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bir itme hamlesi var. Josef'i indirdi. Gelen top, çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Bu pozisyon tartışmasız bir faul. Josef güçlü bir oyuncu. İleri doğru etkili bir itme var. Gol kararı yanlış. VAR’ın müdahale etmesi gerekirdi.
Lale Orta: Kesinlikle iptal edilmesi gereken bir gol. Burada bir domine etkisi olmuş. Bir futbolcu diğerini itmiş. Alper Ulusoy bunu görmedi. Çarpışmayı görmüş. Ona odaklanmış. İtmelerde VAR karışmasın demek çok yanlış. VAR'da oturan da hakemlikten gelen birisi. Hanmgisinin itmesinin faul olup olmadığını değerlendirebilir. Hakem yine kararını verecek.
-Josef'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bir orta. Cemali topa gitmiyor. Josef hamle yapıyor. Arkadan çekip düşürüyor. Net bir penaltı ve sarı kart olmalı.
Lale Orta: Penaltı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sağ kolunu geri doğru çekip dengesini bozuyor.
Deniz Çoban: Alper de aslında düdüğe erken davranmıyor. Orta geliyor. Öndeki pozisyon asla faul değil. Sonrasında net penaltı ve beraberinde sarı kart.
-86. dakikada Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı harekette ikinci sarı karttan kırmızı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Alper'in (Ulusoy) ikinci sarı kart gösterme niyetinde olduğunu görmedim. Sonradan kartını çıkardı. Yardımcı ve 4. hakem uyarmış olabilir. Yardımcıdan gelmişse tebrik ederim. Doğru bir sarı kart. Gerginliğin başlamasına neden olan kararın geç çıkması. Gerginlik bittikten sonra kırmızı çıksa belki daha çok kabul ederdim. Temelde Gökhan Gönül'ün de Montero'nun da gördüğü sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sabo geldi kafayı Montero'ya yasladı. Çatışmanın büyümesine neden oldu. Gökhan Gönül'ü ikinci sarı kart ve kırmızı kart doğru. Aminu'ya sarı kart doğru. Boldrin, Montero'ya ilk müdahele ediyor. Sarı kart doğru. Josef de Souza, Montero'nun sarı kart görmesini engellemek için hareketi var. Yakalanırsa bu da sarı kart. Aşağılamak için değil. Sabo ve Josef de Souza da sarı kart görseydi daha doğru olurdu.
Lale Orta: Alper'in ilk sarı kartı yardım alarak göstermesi olaya kendisinin birden dahil olamaması kıvılcımı ateşledi. Ortalık karışmışken Montero'ya kartını gösterdi. Bekle, geç kenara. Sonra göster o kartı. Biraz daha sakin yönetmeliydi.
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