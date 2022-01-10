Hakemler Ç. Rizespor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı

-Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Baiano elle oynuyor mu?, penaltı kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bu tarz durumlarda iki tane teknik sorumuz var. Bir oyuncu bilerek mi oynuyor? O pozisyon özelinde bedeninin bu hareketi doğal mı? Hem kolu blok olarak kullandığını hem de kolunda istemsiz de olsa topa doğru bir hareketini görmekteyiz. Penaltı kararı doğru. Hakem yakında olmasına karşın nasıl bunu göremiyor? Muhtemelen emin olamadı. Çok kısa mesafeden geldi. O yüzden VAR incelemesi sonrası penaltı geldi.

Deniz Çoban: Pozisyonun 'net penaltı' fikrinde değilim. Kendisi de ifade ettiği gibi top çok kısa mesafeden geliyor. Baiano topa hareket ederken arkadaki oyuncu diziyle topu dürtünce eliyle buluşuyor yorumu da yapılabilir. Baiano elini vücudundan açmış, elin de topa doğru harekete var. Buna penaltı kararı verilmesini daha doğru bulurum.

Lale Orta: Kesinlikle bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunu hakem de görebilirdi. Ancak göremezse VAR niçin var? Eli topa gidiyor, set oluşturuyor.