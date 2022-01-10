Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Adem Ljajic gündemimizde

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:36

Spor Toto Süper Ligin 20nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maç 2-2lik skorla sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün ikinci yarının ilk maçını oynadık. Beşiktaş bütün hafta boyunca yorgun, eksik diye sürekli konuşuldu. Biz de bunun olumsuz etkilerinden çekiniyorduk. Sonuçta buraya gelen takım Beşiktaş. O formayı giymeyi hak edecek oyuncular oradaysa eğer onların isimleri çok önemli değil. Kaldı ki bugün Emirhan dışındaki hepsi Beşiktaş'ın formasını uzun süredir giyen oyunculardan bir 11 ile çıktı karşımıza. Emirhan'ı da tebrik ediyorum. İyi bir performans gösterdi.

Maça istediğimiz gibi başlamadık. Kötü bir başlangıç yaptık. Kötü ve tutuk bir oyundu. Maalesef futbolun en basit unsuru olan pasta başarısızdık ve ilk yarıda kötü bir oyunda içeriye girdik. İkinci yarıda biraz daha kıpırdandık. Çok da iyi olduğumuzu söylemeyeceğim ama takımımızın bir özelliği var. Pes etmiyoruz, teslim olmuyoruz, asla bunu kabul edemeyiz. Mücadele ediyoruz. İki tane duran toptan iki sefer geri düşmemize rağmen maçtan kopmama adına verdiğimiz mücadele sonucunda duran toptan da olsa iki tane gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi de tebrik edemiyorum. Sonuçta bu oyunu oynatan benim. 1 puan almış olsak da oynadığımız oyunun karşılığı 1 puan değil. Yoksa kendi sahamızda 1 puana sevinemeyiz ama 1 puan almış olsak da sevinemiyorum. Buruğum. Oyun beni tatmin etmiyor. İnşallah düzeltiriz. Hedefe ulaşma konusunda endişemiz yok, sadece oyunumuzu daha iyi hale getirmek zorundayız. Uzun süredir beraberiz. Daha iyi futbol oynamak zorundayız dedi.

"HAKEMLERE VE RAKİBE ETKİ EDEMEYİZ"

Hakemin kararlarına yönelik bir soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, "Penaltı pozisyonuna ben de itiraz ettim. Benim isyanım şu, aynı pozisyonlar başka takımlar olduğunda verilmeyip bize verildiği zaman bunu kabul edemiyorum. Başka zaman ele çarpma ya da normal pozisyonda bizlere çalındığında ben buna isyan ediyorum. Herkese çalınırsa sorun yok. Verilebilir ama herkese verilmeli. Buna takılıyorum. Sonradan gösterilen kartlar, aynı pozisyonlarda gösterilmeyen kartlar daha sonra gösterilen pozisyonlar oyunu gerginleştirdi. Hakemlere biz etki edemeyiz, rakibe de edemeyiz. Kendi oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bu bence daha doğru. Hakemler bugün de hata yaptı, yarın da yapacaklar. Biz onlara itiraz edeceğiz, kızacağız ama maç bitince her şey sahada kalacak" diye konuştu.

"LJAJIC GÜNDEMİMİZDE"

Transfer çalışmalarını değerlendiren Hamzaoğlu, "Şu anda Yusuf Sarı ile her konuda anlaşıldı. Trabzonspor'a da teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka transferler olabilir. Birkaç oyuncuyla takviye etmemiz gerekiyor. Kadromuzu desteklememiz gerekiyor. 2-3 transfer daha yapacağız. Adem Ljajic gündemimizde var ama sadece o değil. Biz her türlü hazırlıklıyız. Görüşmeler sürüyor. Hangileri takımımıza uygunsa onlarla sonuçlandıracağız. Sola takviye düşünüyoruz. Cemale fazla yük kaldı. Bugün istekliydi ama çok fazla verimli oynayamadı. Üst üste çok maç oynadı. Orayı bir oyuncuyla daha desteklemek istiyoruz. Transferin son gününe kadar giden de olabilir, ismini saymadığımız başka oyuncular da gelebilir" ifadelerini kullandı.