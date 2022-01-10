Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçelileri kızdıran Galatasaray sorusu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:14

Kenan İmirzalaoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen eğlence "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarının arasında geçen bir konuşma soru olarak soruldu. Soru daha sonra sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacıya Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır? sorusu soruldu.

3 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSU

Öznur Özdemir'in 2 bin TL'lik baraj sorusunu aştıktan sonra karşısına gelen 3 bin TL'lik sorunun konusu futbol oldu. 3 bin TL'lik futbol sorusu geceye damga vuran olaylar arasında yer aldı.

A: Aydınspor

B: Fenerbahçe

C: MTK Budapeşte

D: Pendikspor

Yukarıdaki şıkların yer aldığı soruya yarışmacı doğru cevabı verirken sorunun ardından Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmacı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada ilgi gördü.

'BİZ DE SİZİ 6-0 YENDİK'

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne katılan yarışmacı Öznur Özdemir'in 3 bin TL değerindeki soruda karşısına "Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır" sorusu çıktı.

DOĞRU CEVAP VERDİ

Yarışmacı Öznur Özdemir; Aydınspor, Fenerbahçe, MTK Budapeşte ve Pendikspor şıklarının yer aldığı soruya 'B-Fenerbahçe' cevabını verdi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Öznur Özdemir, Kenan İmirzalaoğlu'na bu sırada 'Sizi Fenerbahçeli olarak hatırlıyorum aklımda öyle kalmış' dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada başlattığı #FenerbahçeDüşmanıATV etiketi kısa sürede gündem oldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği ise programın ardından “Bir yarışma programında kulübümüzün isminin “alaycı ve aşağılayıcı” bir tavırda kullanıldığı tespit edilmiş olup; ilgili kanal ve program hakkında 6112 Sayılı Kanun’un 8.maddesi uyarınca RTÜK nezdinde ivedilikle şikayette bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.