Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:54

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısına evinde başlıyor. 3 maçlık galibiyet hasretine Yeni Malatyaspor karşısında son veren Kanarya, Konyaspor 'un kaybettiği, Başakşehir'in berabere kaldığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

32 puanı bulunan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 35 puana yükselecek ve 3. sıraya yerleşecek. Son 4 maçtan 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Adana Demirspor ise 30 puanla 7. basamakta bulunuyor. Mavi Şimşekler, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini 5 maça taşımayı ve çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

İki takım arasında Adana'da oynanan ilk maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, dün yapılan son antrenmanın ardından Adana Demir maçı için kampa girdi. Kamp kadrosunda 5 isim yer almadı. Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha sakatlıklarını atlatmış olmalarına rağmen henüz hazır değiller. Nazım Sangare ve Miguel Crespo ise ağrıları nedeniyle dünkü idmanı tamamlayamadı. Bu nedenle iki futbolcu da kadrodan çıkartıldı.

ADANA DEMİRSPOR'DA EN ÖNEMLİ EKSİK MARİO BALOTELLİ

Son haftaların formda takımı Adana Demirspor, Kadıköy deplasmanına 3 eksikle çıkacak. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Simon Deli ile sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda olmayacak. En önemli eksik ise Mario Balotelli. Çıktığı 20 maçta 8 gol, 4 asistle skor katkısı sağlayan yıldız forvet, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Samuel, Mesut, Pelkas, Valencia

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Belhanda, Castro, Yunus, Vargas, Assombalonga