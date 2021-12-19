Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı

"AZ MİKTARDA GELİYOR, FİYATI DA YÜKSEK"

Hamsi fiyatının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış "Sezona istavritle başladık. Hamsi ile devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. İstavrit fiyatlarında çok fazla oynama olmadı. Sezon başından beri 10 ile 15 TL arasında fiyatı gidip, geliyor. Tezgahlarda diğer balıklarımızda var. Ama burada bu mevsimde en fazla rağbet gören hamsi oluyor. Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL" diye konuştu.