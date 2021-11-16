Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 12:09
<p>Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı.</p><p>Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.&nbsp;</p>

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı.

Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. 

<p>Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında. Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.</p>

Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında. Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.

<p>Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti.</p><p><strong>İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 20'ye giren isimler...</strong></p>

Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar'ın da 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti.

İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 20'ye giren isimler...

<p><strong>1. Kate Upton</strong></p><p><strong>2. Hande Erçel</strong></p><p><strong>3. Erica Manni</strong></p><p><strong>4. Elizabeth Lail</strong></p><p><strong>5. Selena Gomez</strong></p><p><strong>6. Tanya Mityushina</strong></p><p><strong>7. Bryana Holly</strong></p><p><strong>8. Christen Harper</strong></p><p><strong>9. Jodie Comer</strong></p><p><strong>10. Conor Leslie</strong></p>

1. Kate Upton

2. Hande Erçel

3. Erica Manni

4. Elizabeth Lail

5. Selena Gomez

6. Tanya Mityushina

7. Bryana Holly

8. Christen Harper

9. Jodie Comer

10. Conor Leslie

<p><strong>11. Emily Ratajkowski</strong></p><p><strong>12. Hunter King</strong></p><p><strong>13. Angeline Appel</strong></p><p><strong>14. Camila Queiroz</strong></p><p><strong>15. Amanda Cerny</strong></p><p><strong>16. Jessica Henwick</strong></p><p><strong>17. Alexandria Morgan</strong></p><p><strong>18. Beste Kanar</strong></p><p><strong>19. Kara Del Toro</strong></p><p><strong>20. Lili Simmons</strong></p>

11. Emily Ratajkowski

12. Hunter King

13. Angeline Appel

14. Camila Queiroz

15. Amanda Cerny

16. Jessica Henwick

17. Alexandria Morgan

18. Beste Kanar

19. Kara Del Toro

20. Lili Simmons


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