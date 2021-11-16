Üç Kuruş dizisindeki 'Ferhan Şensoy' sahnesi sosyal medyaya damga vurdu
Show TV'nin yeni sezonda, Çukur'un yerine yayınlamaya başladığı Üç Kuruş 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde, Ferhan Şensoy sahnesi dikkatleri çekti. Seri katili bulmaya çalışan Kartal ve Efe, gerçek adı Ferhan Şensoy olan İrfan'ın peşine düştü. GBT kayıtlarının incelendiği sahnede ise geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sanatçı Ferhan Şensoy anıldı.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, 3. bölümüyle 15 Kasım Pazartesi akşamı ekrana geldi. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un son bölümünde, Efe, Ferhan’ı araştırmak için yardım istedi.
Batu son olaylardan sonra Efe’ye yardım etmeme kararı aldı. Konyalı ise, Efe ve Kartal’ın yardımına yetişti.
FERHAN ŞENSOY SAHNESİ DAMGA VURDU
Konyalı'nın GBT kayıtlarına ulaştığı sahnede, 'Ferhan Şensoy' adına sistemde arama yapıldı. Konyalı sistemde usta sanatçı Ferhan Şensoy'un fotoğrafını görünce şaşkınlık yaşadı.
Konyalı ,"Ferhan Şensoy bakalım mı GBT'sine. Kralı diyorum rahmetli" dedi. Kartal ise, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Şensoy'un fotoğrafını görünce şaşkınlık yaşadı ve "Allah rahmet eylesin" dedi.
Yapılan araştırma sonunda ise Efe ve Kartal, Ferhan'ın öldüğünü öğrendi.
FERHAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜLER
Üç Kuruş'un 3. bölümünde Neşe, Ferhan''ın adli raporuyla Kartal ve Efe'nin yanına geldi. Ferhan'ın katilinin diğer cinayetler gibi işlendiğini söyledi. Ferhan'ın ölümünden aradıkları katilin olduğunu öğrenen Kartal ve Efe büyük bir şok yaşadı. Ferhan'ın yaşadığından emin olan Oktay, araştırmalarından sonra Ferhan'ı buldu.
KARTAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kardeşi Ferhan'ın mezarına giden Kartal, Efe'ye geçmişlerini anlattı. Geçmişi hatırlayan Kartal gözyaşlarına hakim olamadı.
EFE, BABASININ KARŞISINA ÇIKTI
Üç Kuruş son bölümde, babası sayesinde polisliğe geri döneceğini öğrenen Efe, babasının konferansı sırasında karşısına çıktı. Babasına sorular soran Efe, babasına gözdağı verdi. Efe’yi gizliden izleyen Leyla garsonlarla tartıştı. Olaya Efe müdahale etti.
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