İşte haftalık burç yorumları

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:57

Bugün iletişim gezegeni Merkür ikizler burcunun son derecelerinde, çok fazla konuşmamıza ve akıl süreçlerimizin çok yoğun olmasına sebebiyet verebilir. Yarın itibariyle Merkür yengeç burcuna geçiyor. Merkür yengeç burcunda aklı ve zihni, aileye, yuvaya, yaşam alanına ve duygulara yöneltmek demektir. Merkür'ün yengeç burcu ziyareti Türkiye'nin de yükselen burcundan bu planetin geçeceğini gösterir. Yoğun zihinsel süreçlerden ve duygusal iletişimden yoğun günler geçireceğiz. Salı günü Venüs ve Mars aslan burcunda kavuşacaklar. Eril ve dişil göstergesi olan bu iki gezegen kavuşumu ilişkilere yeşil ışık yakıp, heyecanlı tutkulu hızlı ilişkiler tetikleyebilir. İlişkilerde hırslı ve agresif tavırların ilişkiye zarar verebileceğini gösteren bu kavuşumda yavaş ilerleyebilen kazançlı çıkacaktır. Perşembe günü yaralı şifacı kiron retro harekete geçiyor, kişisel yaralarımıza ve problemlerimize tekrar bakacak ve şifa verecek olan ne ise onu arayacağız. Sıkıntılarımızla yüzleşme kabiliyetimiz ve bu alanda üzerinden geçmemiz gereken noktalar tekrar karşımıza çıkacaktır. Yeni ay sonrası, ayın büyüme fazında olduğu bir haftadan geçiyoruz, iyi başlangıçlara güzel ilişkilere ve birlikteliklere kapı açacak, büyümesini sağlayacak bir hafta olabilir.

KOÇ:

Ev ile ilgili tadilatlar ve tamiratlar ile birlikte angarya işleri yapmak için bu hafta ideal zamanlar. Mars ve Venüs ilişkiye, aşka çok güzel fırsatlar veren bir alanda kavuşuyor. Cesaret edip sevdiğini söylemek, risk alıp o projeye başlamak ve girişimlerde bulunmak için çok güzel bir hafta.Lütfen değerlendirin!

BOĞA:

Merkür seyahatleri ve akrabalarla olan ilişkileri hızlandırıp, görüşme ve bir araya gelme şanslarınızı tetikleyecek. Aile ve yuva ile ilgili bir alanda kavuşan Mars ve Merkür enerjisi, evde bir araya gelen sevenleri ve evin daha güzel olması için yapılan başlangıçları gösteriyor.

İKİZLER:

Satış, ticaret ve ekonomik konularda destek verecek bir merkür geçişi yaşayacaksınız. Finansal konularınızı daha iyi yönetebileceksiniz fakat duygusal dalgalanmaların size mantıksız kararlar verdirmesine engel olmalısınız. Bu haftanın yerinde oturamayacak olan burç, ikizler! Çok aktif bir seyahat, ziyaret ve iletişim kurma enerjisi var üzerinizde!

YENGEÇ:

Haftanın en gevezesi yengeçler seçilebilir, Merkür üzerinizden Transit ederken yolda olan konuşan iletişim kuran ve aktif bir şekilde çalışan hep sizsiniz. Mars ve Venüs kavuşumu finansal konularınızı hareketlendirerek alış satış konularında ve yatırım yapmakta sizi destekleyecek.

ASLAN:

Merkür geçişi bilinçaltınızı ve hayal gücünüzü tetiklerken, anlamlı rüyalar görebilirsiniz. Mars ve Venüs kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor, çok aktif, çok sosyal ve birazda telaşlı ama bir o kadar da keyifli günler sizi bekliyor. İlişkilerde önemli başlangıçlar var.

BAŞAK:

Merkür arkadaşlıklar hanenizde çok fazla bilgi akışı sağlayacak. Sosyal çevrelerde küçük dedikodu muhabbetlerinden kendinizi alamayabilirsiniz. Mars ve Venüs kavuşumu ile ilişkiler kapalı kapılar ardında yaşanabilir, belki de o gizli ilişkinin ortaya çıkma vakti gelmiştir.

TERAZİ:

İş ile ilgili konuşmalar yapmak ve işverenlerle bir araya gelip anlaşma yapmak için ideal zamanlardasınız. Mars ve Venüs enerjisi sosyal gruplar ve çevreler de aktif bulunmanızı burada bir amaç için bir çok kişi ile bir araya gelmenizi anlatmakta. Gelecek hedeflerinizi şekillendirecek önemli insanlarla tanışabilirsiniz.

AKREP:

Uluslararası seyahate çıkmak için planlar yapabilir, bilet alabilirsiniz. Ders ve eğitim konularınızın daha aktif olacağı bir zamandan geçeceksiniz. Mars ve Venüs kavuşumu kariyer evinizde önemli başlangıçlara yardım edecek, iş bulma konusundaki en şanslı burç sizsiniz. Bu hafta daha cesursunuz!

YAY:

Yay burçları banka, faiz, nafaka ve miras gibi işleri ile ilgili tamamlamaları gereken işlerine odaklanabilirler. Mars ve Venüs kavuşumu eşinizin akrabaları ile geçirilen sosyal zamanlardan bahsetmekte. Uluslararası işlerini bekletmiş olan yaylar için artık yurtdışına çıkma ve yabancılarla olan işlerini tamamlama zamanları.

OĞLAK:

Merkür, ilişkiler ve ortaklıklar hangisinde transit ederek, bir araya gelip konuşmaları ve ilişkinin gidişatına kafa yormayı işaret etmekte. Mars ve Venüs kavuşumu, ortak hesaplarınızdan ve eşinizden/ebeveynlerinizden size gelebilecek faydaların/ ekonomik kaynakların etkinleşmesini anlatıyor.

KOVA:

Merkür iş hayatınızı hızlandırıyor. Çok fazla konuşma, görüşme, aktif çalışma günlük hayatınızın bir parçası haline gelebilir. Mars ve Venüs kavuşumu ilişki ile ilgili bir alanı etkinleştirip size bu senenin en güzel fırsatlarını verebilir. Doğru kişilerden gelen destek ile iş hayatınızın rotasını değiştirebilirsiniz.

BALIK:

Merkür çocuklarınızın hayatında aktif iletişim konularının etkinleştiğini göstermekte. Spora başlayabilirsiniz. Mars ve Venüs kavuşumu iş hayatınızı hızlandırıp günlük rutin ve sorumluluklarınızın her zamankinden daha yoğun ve sosyal olmasını sağlayabilir. Çalışan ve eleman arayışlarınız varsa en iyi şekilde aradığınız kişileri bulabilirsiniz.