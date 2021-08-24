<p>Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma'nın son anket sonuçlarını yayımladı. Daha önce gündeme gelen ‘yüzde 40 ile Cumhurbaşkanı seçilsin’ sözlerini hatırlatan Takan, “Neresinden toplarsan topla 50 etmiyor. Zordalar” ifadelerini kullandı.</p>
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Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma'nın son anket sonuçlarını yayımladı. Daha önce gündeme gelen ‘yüzde 40 ile Cumhurbaşkanı seçilsin’ sözlerini hatırlatan Takan, “Neresinden toplarsan topla 50 etmiyor. Zordalar” ifadelerini kullandı.

<p>Takan'ın "Bugünlerde ortalıkta dolaşan anketlerden dolayı kafanız çok karışmış olabilir. Objektif anket yaptığına inandığım AREA araştırma, ağustos ayında “Siyasi Partilerin Risk Analizi Araştırması”nı yaptı. Sonuçlar, diğerlerinden farklı… Bu araştırmadan bazı başlıklar vereyim. Belki, herkese faydası olur" diyerek paylaştığı anket şöyle:</p>
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Takan'ın "Bugünlerde ortalıkta dolaşan anketlerden dolayı kafanız çok karışmış olabilir. Objektif anket yaptığına inandığım AREA araştırma, ağustos ayında “Siyasi Partilerin Risk Analizi Araştırması”nı yaptı. Sonuçlar, diğerlerinden farklı… Bu araştırmadan bazı başlıklar vereyim. Belki, herkese faydası olur" diyerek paylaştığı anket şöyle:

<h3>GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN</h3><p>AKP: 33.4</p><p>MHP: 9.1</p><p>CHP: 24.9</p><p>İYİ Parti: 15.4</p><p>HDP: 10.9</p><p>Diğer: 6.4</p>
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GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN

AKP: 33.4

MHP: 9.1

CHP: 24.9

İYİ Parti: 15.4

HDP: 10.9

Diğer: 6.4

<h3>İTTİFAK OYLARI ÜZERİNDEN</h3><p>Cumhur İttifakı’nın oy oranı (AKP + MHP): yüzde 35.9</p><p>Millet İttifakı’nın oy oranı (CHP + İYİ Parti): yüzde 34.0</p><p>HDP’nin oy oranı: yüzde 9. 2</p><p>Diğer partilerin toplam oy oranı: yüzde 5.4</p><p>Kararsız / Hiçbiri yüzde 15.5</p>
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İTTİFAK OYLARI ÜZERİNDEN

Cumhur İttifakı’nın oy oranı (AKP + MHP): yüzde 35.9

Millet İttifakı’nın oy oranı (CHP + İYİ Parti): yüzde 34.0

HDP’nin oy oranı: yüzde 9. 2

Diğer partilerin toplam oy oranı: yüzde 5.4

Kararsız / Hiçbiri yüzde 15.5

<h3>GEÇERLİ İTTİFAK OYLARI ÜZERİNDEN</h3><p>Cumhur İttifakı’nın oy oranı (AKP + MHP): yüzde 42.5</p><p>Millet İttifakı’nın oy oranı (CHP + İYİ Parti): yüzde 40.2</p><p>HDP’nin oy oranı: yüzde 10.9</p><p>Diğer partilerin toplam oy oranı: yüzde 6.4</p>
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GEÇERLİ İTTİFAK OYLARI ÜZERİNDEN

Cumhur İttifakı’nın oy oranı (AKP + MHP): yüzde 42.5

Millet İttifakı’nın oy oranı (CHP + İYİ Parti): yüzde 40.2

HDP’nin oy oranı: yüzde 10.9

Diğer partilerin toplam oy oranı: yüzde 6.4

<h3>AKP RİSK ANALİZİ</h3><p>"AK Parti’ye oy verme davranışınız nedir? " sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:</p><p>Oy veririm: 37.5 </p><p>Kararsız kalırım: 9.6 </p><p>Oy vermem: 52.9</p>
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AKP RİSK ANALİZİ

"AK Parti’ye oy verme davranışınız nedir? " sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:

Oy veririm: 37.5

Kararsız kalırım: 9.6

Oy vermem: 52.9

<h3>CHP RİSK ANALİZİ (yüzde)</h3><p>"CHP’ye oy verme davranışınız nedir? " sorusuna yanıt:</p><p>Oy veririm: 28.5 </p><p>Kararsız kalırım: 13.0 </p><p>Oy vermem: 58.5</p>
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CHP RİSK ANALİZİ (yüzde)

"CHP’ye oy verme davranışınız nedir? " sorusuna yanıt:

Oy veririm: 28.5

Kararsız kalırım: 13.0

Oy vermem: 58.5

<h3>İYİ PARTİ RİSK ANALİZİ (yüzde)</h3><p>İYİ Parti’ye oy verme davranışınız nedir?</p><p>Oy veririm: 28.3 </p><p>Kararsız kalırım: 10.8 </p><p>Oy vermem: 60.9</p>
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İYİ PARTİ RİSK ANALİZİ (yüzde)

İYİ Parti’ye oy verme davranışınız nedir?

Oy veririm: 28.3

Kararsız kalırım: 10.8

Oy vermem: 60.9

<h3>HDP RİSK ANALİZİ</h3><p>HDP’ye oy verme davranışınız nedir? (yüzde)</p><p>Oy veririm: 13.2 </p><p>Kararsız kalırım: 5.3 </p><p>Oy vermem: 81.5</p>
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HDP RİSK ANALİZİ

HDP’ye oy verme davranışınız nedir? (yüzde)

Oy veririm: 13.2

Kararsız kalırım: 5.3

Oy vermem: 81.5

<h3>MHP RİSK ANALİZİ (yüzde)</h3><p>MHP’ye oy verme davranışınız nedir? (yüzde)</p><p>Oy veririm: 28.9 </p><p>Kararsız kalırım: 9.3 </p><p>Oy vermem: 61.8</p>
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MHP RİSK ANALİZİ (yüzde)

MHP’ye oy verme davranışınız nedir? (yüzde)

Oy veririm: 28.9

Kararsız kalırım: 9.3

Oy vermem: 61.8

<h3>YANILMA PAYLARI</h3><p>Anketlerdeki yanılma paylarını da dikkate alarak, AREA Başkanı Murat Karan’dan tabloyu analiz etmesini isteyen Takan şu yanıtı aldığını söyledi:</p>
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YANILMA PAYLARI

Anketlerdeki yanılma paylarını da dikkate alarak, AREA Başkanı Murat Karan’dan tabloyu analiz etmesini isteyen Takan şu yanıtı aldığını söyledi:

<p>“Maximum; AKP: 37, MHP: 11, Toplam: 48. Minimum; AKP: 32, MHP: 8,Toplam: 40. </p><p>Bir aralar ortaya attıkları ‘yüzde 40 ile Cumhurbaşkanı seçilsin’ lafları bu yüzden. </p><p>Neresinden toplarsan topla 50 etmiyor. Zordalar.”</p>
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“Maximum; AKP: 37, MHP: 11, Toplam: 48. Minimum; AKP: 32, MHP: 8,Toplam: 40.

Bir aralar ortaya attıkları ‘yüzde 40 ile Cumhurbaşkanı seçilsin’ lafları bu yüzden.

Neresinden toplarsan topla 50 etmiyor. Zordalar.”

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