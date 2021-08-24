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Takan'ın "Bugünlerde ortalıkta dolaşan anketlerden dolayı kafanız çok karışmış olabilir. Objektif anket yaptığına inandığım AREA araştırma, ağustos ayında “Siyasi Partilerin Risk Analizi Araştırması”nı yaptı. Sonuçlar, diğerlerinden farklı… Bu araştırmadan bazı başlıklar vereyim. Belki, herkese faydası olur" diyerek paylaştığı anket şöyle: