<p>Fenerbahçe'nin, Hatayspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig gol kralı olan Gabonlu Aaron Boupendza'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.</p>
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Fenerbahçe'nin, Hatayspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig gol kralı olan Gabonlu Aaron Boupendza'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.

<p>Gabon medyasından Gabon Media Time'ın haberine göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Avrupa kulüpleriyle yarışta.</p>
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Gabon medyasından Gabon Media Time'ın haberine göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Avrupa kulüpleriyle yarışta.

<p>Habere göre Atalanta, Fiorentina, Watford, Lyon ve Celtic, Hatayspor ile bir sene daha sözleşmesi olan oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer kulüpler.</p>
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Habere göre Atalanta, Fiorentina, Watford, Lyon ve Celtic, Hatayspor ile bir sene daha sözleşmesi olan oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer kulüpler.

<p>Geçtiğimiz yaz Fransız ekibi Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz transfer olan Boupendza, gösterdiği performansla büyük kulüplerin gözdesi haline gelmişti.</p>
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Geçtiğimiz yaz Fransız ekibi Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz transfer olan Boupendza, gösterdiği performansla büyük kulüplerin gözdesi haline gelmişti.

<p>Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olan Boupendza, 36 maçta 22 gol kaydetmişti.</p>
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olan Boupendza, 36 maçta 22 gol kaydetmişti.

<p>Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, AA'ya yaptığı açıklamada Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok. Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah."</p>
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Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, AA'ya yaptığı açıklamada Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok. Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah."

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