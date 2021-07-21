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Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, AA'ya yaptığı açıklamada Boupendza'nın yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'daki kampa katıldığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz için transfer teklifleri var ancak şu an için kesin bir şey yok. İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Boupendza'nın talipleri var ama kesinleşmiş bir durum yok. Çok iyi bir futbolcu, tam bir gol makinesi, gol kralı oldu. Oyuncumuz bizimle kalırsa üzülmeyiz. Boupendza'nın takımda kalması durumda yine gol kralı olacağını düşünüyorum, bu kez iki katına satarız inşallah."