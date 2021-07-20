Fenerbahçe Beko'da Erdem Can gelişmesi

20 Temmuz 2021 Salı, 20:58

Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov'un NBA ekibi Dallas Mavericks ile görüştüğünün açıklanmasının ardından yaşanan koç belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Kokoskov'un yerine geçebilecek en büyük adayın, takımın yardımcı antrenörü Erdem Can olduğu öne sürüldü.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, başantrenör Igor Kokoskov'un Dallas Mavericks ile yardımcı antrenörlük için el sıkışması durumunda Erdem Can'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

ALTERNATİFLER, UFUK SARICA VE ORHUN ENE

Sarı-lacivertlilerde Can'ın yanı sıra Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı çalıştıran Orhun Ene'nin isimleri öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sırp basını Virtus Bologna'dan ayrılan Aleksandar Sasha Djordjevic'i, Yunan basını ise 2010 ve 2012 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Neven Spahija'yı koç adayları arasında göstermişti.

OBRADOVIC "YERİME GEÇEBİLECEK DURUMDA" DEMİŞTİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Erdem Can, antrenörlük kariyerine 1999 yılında başlamıştı. 2013 ve 2020 yılları arasında Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenen Erdem Can, geçtiğimiz 2020-21 sezonunda ise Igor Kokoskov'un asistanlığını yapmıştı.

Zeljko Obradovic, 2018 yılında verdiği bir röportajda uzun süre beraber çalıştığı Erdem Can hakkında "Erdem, basketbola benim bakış açımla yaklaşıyor. İkimiz de bu oyunu çok seviyoruz. Şu anda yerime takımın başantrenörü olabilecek durumda. Ve bir gün çok çok iyi bir başantrenör olacağına eminim." ifadelerini kullanmıştı.