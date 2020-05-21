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Elmalı – karpuzlu limonata

Hazırlanışı: 1 dilim orta kalınlıkta karpuzu ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayın. Üzerine 2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekledikten sonra malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün, 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin.