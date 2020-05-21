Ev yapımı şekersiz dondurma
Hazırlanışı: 2 adet muzu buzlukta dondurup blenderden püre kıvamını alana dek geçirin. Üzerine 2 çorba kaşığı şekersiz fıstık ezmesi, 2 çorba kaşığı süt ve 1 çorba kaşığı bitter çikolata parçaları (isteğe bağlı) ekleyerek tekrar blenderden geçirip, bir kaba boşaltın. Buzdolabının dondurucu kısmında yaklaşık 2 saat beklettikten sonra küçük bir kase yiyebilirsiniz.
Elmalı – karpuzlu limonata
Hazırlanışı: 1 dilim orta kalınlıkta karpuzu ve 1 orta boy elmayı bir kaba doğrayın. Üzerine 2 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı bal ekledikten sonra malzemeleri blenderden geçirin. Elde ettiğiniz karışımı ince bir süzgeç veya tülbent yardımıyla süzün, 3-4 bardak soğuk suyla karıştırıp servis edin.
Buzlu şeftali çayı
Hazırlanışı: 2 orta boy şeftaliyi ½ su bardağı kuru üzüm ve 2 su bardağı su ekleyerek ocakta püre kıvamına gelene kadar pişirin. Elde ettiğiniz karışımı süzün. Üzerine 1 su bardağı çay demi ve 4 su bardağı su ekleyerek buzdolabında soğutun. Taze nane yapraklarıyla süsledikten sonra tüketebilirsiniz.
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