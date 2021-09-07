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İlk olarak Orkun Kökçü, 15. dakikada sarı kart gördü. Çağlar Söyüncü önce 36, ardından 44. dakikalardaki sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Sonradan oyuna giren Ozan Kabak ise 57. dakikada sarı kart gördü.
Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü, Norveç maçında kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek.
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