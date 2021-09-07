<p>A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaştı.</p>
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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaştı.

<p>Karşılaşmaya 4-0'lık yenilgiyle devam eden millilerimizin performansı, tribünlerde büyük tepki topladı.</p>
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Karşılaşmaya 4-0'lık yenilgiyle devam eden millilerimizin performansı, tribünlerde büyük tepki topladı.

<p>Deplasman tribünündeki taraftarlar, 4. golün ardından Şenol Güneş'i istifaya davet etti.<br></p>
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Deplasman tribünündeki taraftarlar, 4. golün ardından Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

<p>İlk olarak Orkun Kökçü, 15. dakikada sarı kart gördü. Çağlar Söyüncü önce 36, ardından 44. dakikalardaki sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Sonradan oyuna giren Ozan Kabak ise 57. dakikada sarı kart gördü.</p><p>Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü, Norveç maçında kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek.</p>
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İlk olarak Orkun Kökçü, 15. dakikada sarı kart gördü. Çağlar Söyüncü önce 36, ardından 44. dakikalardaki sarı kartlarla oyun dışı kaldı. Sonradan oyuna giren Ozan Kabak ise 57. dakikada sarı kart gördü.

Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü, Norveç maçında kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek.

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