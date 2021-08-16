4
Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek oldu. Akyol "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.
Video Haberler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi