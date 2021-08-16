<p>Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da sahada olması beklenen başarılı sporcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından dün kadın arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaştı.<br></p>
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Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da sahada olması beklenen başarılı sporcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından dün kadın arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaştı.

<p>Karakurt'un paylaşımının bazı hesaplar ve haber siteleri tarafından homofobik bir dille hedef gösterilmesi büyük tepki topladı.<br></p>
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Karakurt'un paylaşımının bazı hesaplar ve haber siteleri tarafından homofobik bir dille hedef gösterilmesi büyük tepki topladı.

<p>Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu. Karakurt, hem spor hem de sanat camiasından destek topladı.</p>
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Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu. Karakurt, hem spor hem de sanat camiasından destek topladı.

<p>Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek oldu. Akyol "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.</p>
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Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek oldu. Akyol "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.

<p>Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın da Ebrar Karakurt'la dayanışma mesajı yayınladı. Baladın "Hep kendin gibi ol çünkü tanıdığımız Ebrar çok özel, çok güzel" dedi.</p>
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Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın da Ebrar Karakurt'la dayanışma mesajı yayınladı. Baladın "Hep kendin gibi ol çünkü tanıdığımız Ebrar çok özel, çok güzel" dedi.

<p><strong>Doğa Rutkay&nbsp;</strong></p>
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Doğa Rutkay 

<p><strong>Berna Laçin</strong></p>
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Berna Laçin

<p><strong>Gökhan Özoğuz</strong></p>
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Gökhan Özoğuz

<p><strong>Ahmet Ümit</strong></p>
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Ahmet Ümit

<p><strong>Demet Akalın</strong></p>
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Demet Akalın

<p>Karakurt daha sonra 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldığı plaketiyle verdiği pozu paylaşarak homofobik saldırılara imalı bir yanıt verdi. Story’sini ‘Ben böyleyim’ şarkısı eşliğinde paylaştı.<br></p>
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Karakurt daha sonra 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldığı plaketiyle verdiği pozu paylaşarak homofobik saldırılara imalı bir yanıt verdi. Story’sini ‘Ben böyleyim’ şarkısı eşliğinde paylaştı.

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