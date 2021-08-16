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Türkiye Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt'a destek oldu. Akyol "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri, Ebrar’ın hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O, sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısacası kimseyi ilgilendirmez!" dedi.