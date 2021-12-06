İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine tepki yağdı

Derya Tuna, Asena, Perihan Savaş ve Yıldız Tilbe gibi pek çok kadına sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Tatlıses’in yaptığı açıklamalar arasında; “Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek de ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak (...) Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var” gibi sözler bulunuyordu.

İşte Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine yönelik sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...