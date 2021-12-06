İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine tepki yağdı

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:33
<p>Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu.&nbsp;</p><p><strong>Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.</strong></p><p>Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün kadına yönelik şiddetle ve kadınlara yönelik söylemleriyle sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e verilmesine, kadınlar isyan etti.</p>

Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. 

Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün kadına yönelik şiddetle ve kadınlara yönelik söylemleriyle sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e verilmesine, kadınlar isyan etti.

<p>Derya Tuna, Asena, Perihan Savaş ve Yıldız Tilbe gibi pek çok kadına sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Tatlıses’in yaptığı açıklamalar arasında; “Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek de ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak (...) Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var” gibi sözler bulunuyordu.</p><p><strong>İşte Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine yönelik sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...</strong></p>

Derya Tuna, Asena, Perihan Savaş ve Yıldız Tilbe gibi pek çok kadına sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Tatlıses’in yaptığı açıklamalar arasında; “Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek de ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak (...) Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var” gibi sözler bulunuyordu.

İşte Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine yönelik sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...

<p>Kadın Meclisleri'nin paylaşımı.</p>

Kadın Meclisleri'nin paylaşımı.

<p>Evrim Kuran'ın paylaşımı.</p>

Evrim Kuran'ın paylaşımı.

<p>Hatice Öner isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

Hatice Öner isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>Gaye Su Akyol'un paylaşımı.</p>

Gaye Su Akyol'un paylaşımı.

<p>Özge Üstün'ün paylaşımı.</p>

Özge Üstün'ün paylaşımı.

<p>Gözde Öney'in paylaşımı.</p>

Gözde Öney'in paylaşımı.

<p>İzzet Çapa'nın paylaşımı.</p>

İzzet Çapa'nın paylaşımı.


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