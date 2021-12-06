İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine tepki yağdı
Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu.
Bu yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne denk gelen ödül töreninde İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün kadına yönelik şiddetle ve kadınlara yönelik söylemleriyle sıkça gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e verilmesine, kadınlar isyan etti.
Derya Tuna, Asena, Perihan Savaş ve Yıldız Tilbe gibi pek çok kadına sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan Tatlıses’in yaptığı açıklamalar arasında; “Kadın dövülür de sevilir de... Döveceksin dediysek de ağzını burnunu kırmayacaksın. Kadın susmasını bilecek, ağırbaşlılığını koruyacak (...) Ama sürekli dırdır ederse olmaz. Adamda dayanma sınırı var” gibi sözler bulunuyordu.
İşte Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmesine yönelik sosyal medyadaki tepkilerden bazıları...
Video Haberler
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
En Çok Okunan Haberler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Ezgi Mola'dan ödül töreninde dikkat çeken konuşma
- Erdoğan'dan dolar ve faiz açıklaması