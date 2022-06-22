İl olmaya yakın ilçeler belli oldu! Listede sürpriz yerler var…
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il, 922 ilçe bulunuyor. Büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden büyük olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil.
30'u büyükşehir statüsünde olan iller arasına katılmak isteyen de birçok ilçe bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'İl olabilecek ilçeler' noktasında kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor.
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