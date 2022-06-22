İl olmaya yakın ilçeler belli oldu! Listede sürpriz yerler var…

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2022 Çarşamba, 15:12
<p>Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il, 922 ilçe bulunuyor. Büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden büyük olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil.</p> <p>30'u büyükşehir statüsünde olan iller arasına katılmak isteyen de birçok ilçe bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'İl olabilecek ilçeler' noktasında kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor.</p>

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il, 922 ilçe bulunuyor. Büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden büyük olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil.

30'u büyükşehir statüsünde olan iller arasına katılmak isteyen de birçok ilçe bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'İl olabilecek ilçeler' noktasında kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor.

<p>İşte il olmaya alan ilçeler...</p> <p>Ereğli, Konya</p> <p>Nüfus: 149.333</p>

İşte il olmaya alan ilçeler...

Ereğli, Konya

Nüfus: 149.333

<p>İskenderun, Hatay</p> <p>Nüfus:250.964</p>

İskenderun, Hatay

Nüfus:250.964

<p>Siverek, Şanlıurfa</p> <p>Nüfus: 266.971</p>

Siverek, Şanlıurfa

Nüfus: 266.971

<div> <p>Akhisar, Manisa</p> <p>Nüfus:176.000</p> </div>

Akhisar, Manisa

Nüfus:176.000

<p>Edremit, Balıkesir</p> <p>Nüfus:161.145</p>

Edremit, Balıkesir

Nüfus:161.145

<p>Bandırma, Balıkesir</p> <p>Nüfus:161.894</p>

Bandırma, Balıkesir

Nüfus:161.894

<p>Cizre, Şırnak</p> <p>Nüfus: 143.124</p>

Cizre, Şırnak

Nüfus: 143.124

<p>Çorlu, Tekirdağ</p> <p>Nüfus: 284.907</p>

Çorlu, Tekirdağ

Nüfus: 284.907

<p>Ergani, Diyarbakır</p> <p>Nüfus: 135.514</p>

Ergani, Diyarbakır

Nüfus: 135.514

<p>Elbistan, Kahramanmaraş</p> <p>Nüfus: 141.977</p>

Elbistan, Kahramanmaraş

Nüfus: 141.977

<p>Alanya, Antalya</p> <p>Nüfus: 350.63</p>

Alanya, Antalya

Nüfus: 350.63

<p>Tarsus, Mersin</p> <p>Nüfus: 347.314</p>

Tarsus, Mersin

Nüfus: 347.314

<p>Fethiye, Muğla</p> <p>Nüfus: 170.379</p>

Fethiye, Muğla

Nüfus: 170.379

<p>Yüksekova, Hakkari</p> <p>Nüfus: 119.194</p>

Yüksekova, Hakkari

Nüfus: 119.194

<p>Manavgat, Antalya</p> <p>Nüfus: 245.740</p>

Manavgat, Antalya

Nüfus: 245.740

<p>Manavgat, Antalya</p> <p>Nüfus: 245.740</p>

Manavgat, Antalya

Nüfus: 245.740

<p>Manavgat, Antalya</p> <p>Nüfus: 245.740</p>

Manavgat, Antalya

Nüfus: 245.740

<p>Midyat, Mardin</p> <p>Nüfus: 108.242</p>

Midyat, Mardin

Nüfus: 108.242

<p>Midyat, Mardin</p> <p>Nüfus: 108.242</p>

Midyat, Mardin

Nüfus: 108.242

<p>Ünye, Ordu</p> <p>Nüfus: 122,597</p>

Ünye, Ordu

Nüfus: 122,597

<p>Nazilli, Aydın</p> <p>Nüfus: 153.879</p>

Nazilli, Aydın

Nüfus: 153.879

<p>Kozan, Adana</p> <p>Nüfus: 132.320</p>

Kozan, Adana

Nüfus: 132.320

<p>Erciş, Van</p> <p>Nüfus: 173.606</p>

Erciş, Van

Nüfus: 173.606

<p>Ereğli, Zonguldak</p> <p>Nüfus: 176.642</p>

Ereğli, Zonguldak

Nüfus: 176.642

<p>Polatlı, Ankara</p> <p>Nüfus: 122.424</p>

Polatlı, Ankara

Nüfus: 122.424

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