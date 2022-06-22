Milli tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'ye katıldı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 12:30

İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İrem Yaman, siyasete atıldı. 27 yaşındaki eski milli tekvandocu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

"SİZLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK SÜRDÜRMEYE KARAR VERDİM"

Yaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır" dedi.

Profesyonel sporculuk kariyerimdeki mücadelemi bundan sonra ülkemin refahı için sizlerin temsilcisi olarak sürdürmeye karar verdim. Ve ilk adımı bugün attık. Çünkü yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten yenilikçi ve Cumhuriyetçi olanların yanıdır. pic.twitter.com/Rq0reVexTk — İrem Yaman (@iremyamany) June 22, 2022

Genç yaşında elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine adını altın harfle yazdıran İrem Yaman, geçen yıl tekvando kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ, KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almayacağını söyleyerek, "Benim uğradığım bu haksızlığa başka kadın sporcuların uğramaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yaman, daha önce yaptığı basın toplantısında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.