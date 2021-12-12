Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli: Bugün hayatımın en mutlu günüydü
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrasından takımın başına henüz yeni bir teknik direktör geçmediği için takımın başından bulunan teknik sorumlu Önder Karaveli, Kayserispor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada "Bugün hayatımın en mutlu günüydü" dedi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2 kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sebebiyle takımın başında maça çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Bugünü asla unutamayacağını söyleyen Karaveli, “Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için hayatımda en mutlu olduğum gün diyebilirim" dedi.
Tecrübeli futbol adamı futbolcuların "kazanma isteğinden" bahsederken, “Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü. endimi Beşiktaş’ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz" ifadelerini kullandı.
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