Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi.

Listede sürpriz yapımların yanı sıra; yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada en çok izlenen diziler arasında yer alan Squid Game, Lucifer ve Bridgerton da yer aldı.

İşte IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi...