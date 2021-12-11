IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi
Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi.
Listede sürpriz yapımların yanı sıra; yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada en çok izlenen diziler arasında yer alan Squid Game, Lucifer ve Bridgerton da yer aldı.
İşte IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi...
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