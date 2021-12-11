IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00
<p>Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi.&nbsp;</p><p>Listede sürpriz yapımların yanı sıra; yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada en çok izlenen&nbsp; diziler arasında yer alan Squid Game, Lucifer ve Bridgerton da yer aldı.</p><p><strong>İşte IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi...</strong></p>

Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi. 

Listede sürpriz yapımların yanı sıra; yayınlandığı ilk günden itibaren dünyada en çok izlenen  diziler arasında yer alan Squid Game, Lucifer ve Bridgerton da yer aldı.

İşte IMDB'ye göre 2021'in en popüler 10 dizisi...

<p><strong>10. Lucifer</strong><br></p>

10. Lucifer

<p><strong>9. Cobra Kai</strong></p>

9. Cobra Kai

<p><strong>8. Shadow &amp; Bone</strong></p>

8. Shadow & Bone

<p><strong>7. Mare of Easttown</strong></p>

7. Mare of Easttown

<p><strong>6. The Walking Dead</strong></p>

6. The Walking Dead

<p><strong>5. Bridgerton</strong></p>

5. Bridgerton

<p><strong>4. The Falcon and the Winter Soldier</strong></p>

4. The Falcon and the Winter Soldier

<p><strong>3. Squid Game</strong></p>

3. Squid Game

<p><strong>2. Loki</strong></p>

2. Loki

<p><strong>1. Wanda Vision</strong></p>

1. Wanda Vision


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