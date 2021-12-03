How I Met Your Mother, Friends ve Modern Family Netflix Türkiye'ye veda ediyor
Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve her biri kendi hayran kitlesini yaratan diziler Friends, How I Met Your Mother ve Modern Family, 1 Ocak 2022'de Netflix Türkiye'den ayrılıyor.
Fenomen diziler Modern Family, Friends ve How I Met Your Mother'ı artık isteseniz de izleyemeyebilirsiniz.
Wannart'ın aktardığına göre, popüler komedi dizilerini Netflix’te izleyebilmek için son tarihin 31 Aralık 2021 olduğu belirtildi.
Friends'in yayın hakları HBO Max'e geçmiş durumda, ancak bu platform henüz Türkiye'de bulunmuyor.
How I Met Your Mother ise Netflix'in lisans süresi bittiği için platformdan kaldırılacak ve yine henüz Türkiye’de bulunmayan Disney+ platformunda yayınlanacak.
Benzer şekilde Modern Family de artık Disney+'ta yayınlanacak.
'HOW I MET YOUR FATHER' YOLDA
Son olarak How I Met Your Mother'ın devam dizisi olan 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklanmıştı.
Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurmuştu.
Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak. How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.
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