IMEI kayıt ücreti yılbaşında 726 TL daha artacak!
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte yurtdışından yolcu beraberinde telefon getirmek isteyenleri de yakından ilgilendiren ücret belli oldu. Yüzde 36.2 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı sorasında 2021 yılı için 2006 TL olan IMEI kayıt ücreti, yılbaşında en az 726 TL daha artırılarak 2732 TL’ye çıkacak.
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2006 TL iken, 2020’de 1838 TL, 2019’da 1500 TL, 2018’de 500 TL ve 2017’de ise 149 TL seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle yılbaşı ile birlikte IMEI kayıt ücretindeki son 5 yıllık zam oranı da yüzde 1733’e karşılık gelmiş olacak.
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