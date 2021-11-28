IMEI kayıt ücreti yılbaşında 726 TL daha artacak!

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte yurtdışından yolcu beraberinde telefon getirmek isteyenleri de yakından ilgilendiren ücret belli oldu. Yüzde 36.2 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı sorasında 2021 yılı için 2006 TL olan IMEI kayıt ücreti, yılbaşında en az 726 TL daha artırılarak 2732 TL’ye çıkacak.