İngiliz halkından Prens William'a tepki
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olmasını umduğunu belirtmişti.
Kraliçe II. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini açıklamıştı.
Kraliyete yakın bir kaynak, Prens Wiliam'ın 'babası ile son dönemde hiç olmadığı kadar iyi ilişkiler içinde olduğunu, Düşes Camilla'nın babasını mutlu ettiğini gördüğünü, kendisinin de üvey annesi ile daha iyi iletişimde olduğunu bu yüzden de bunu artık problem haline getirmediğini' belirtti. Ancak 1997'de ölen Prenses Diana ile Prens Charles'ın boşanmasının ana nedeni olarak görünen Camilla'ya Prens William'ın destek kararı İngilizleri öfkelendirdi.
Prens William'ın büyükannesinin kararına tepki göstermemesi ve olumlu sözleri İngilizler tarafından 'Prenses Diana'nın yaşadıklarına ve anısına saygısızlık' olarak yorumlandı.
Ancak bazı isimler de bunun prense bağlı olmadığını Kraliçe'nin kararına karşı gelemeyceğini ve artık yıllar geçtiği için bazı katı düşüncelerden arınılması gerektiğini belirtti.
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