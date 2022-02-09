İngiliz halkından Prens William'a tepki

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:57
İngiliz halkından Prens William'a tepki

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti. Bu duruma ilişkin Prens William'ın da destek verdiği iddiaları İngilizleri kızdırdı.

İngiliz halkından Prens William'a tepki

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olmasını umduğunu belirtmişti. 

Kraliçe II. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini açıklamıştı.

İngiliz halkından Prens William'a tepki

Prens Charles da annesinin bu açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Bu karar alınmadan önce, Prens Charles'ın Prenses Diana'dan olan çocukları Prens William ve Harry'nin de bilgilendirildiği ifade edilmişti.

İngiliz halkından Prens William'a tepki

İngiliz basını, kararda son sözün kardeşlerde olmadığı ancak bilgilendirildiğini söylerken, Prens William'ın karar verme yetkisi olmasa da büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'in kararına saygı duyduğunu ve destek verdiği iddia edildi. 

İngiliz halkından Prens William'a tepki

Kraliyete yakın bir kaynak, Prens Wiliam'ın 'babası ile son dönemde hiç olmadığı kadar iyi ilişkiler içinde olduğunu, Düşes Camilla'nın babasını mutlu ettiğini gördüğünü, kendisinin de üvey annesi ile daha iyi iletişimde olduğunu bu yüzden de bunu artık problem haline getirmediğini' belirtti. Ancak 1997'de ölen Prenses Diana ile Prens Charles'ın boşanmasının ana nedeni olarak görünen Camilla'ya Prens William'ın destek kararı İngilizleri öfkelendirdi. 

İngiliz halkından Prens William'a tepki

Prenses Diana'yı çok seven ve Camilla'yı kabul etmeyen İngiliz halkı, Prens William'ın kabulünü 'ihanet' olarak değerlendirdi.

İngiliz halkından Prens William'a tepki

Prens William'ın büyükannesinin kararına tepki göstermemesi ve olumlu sözleri İngilizler tarafından 'Prenses Diana'nın yaşadıklarına ve anısına saygısızlık' olarak yorumlandı.

Ancak bazı isimler de bunun prense bağlı olmadığını Kraliçe'nin kararına karşı gelemeyceğini ve artık yıllar geçtiği için bazı katı düşüncelerden arınılması gerektiğini belirtti. 

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