Cambridge Düşesi Kate Middleton 40 yaşına girdi: 'Prenses Diana' ayrıntısı dikkat çekti
İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40'ıncı yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflar İngiliz basınının birinci gündem maddesi oldu. Kate'in fotoğraflarındaki Prenses Diana ayrıntısı ise gözlerden kaçmadı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton bugün 40 yaşına girdi.
Middleton’ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.
Twitter / @9HoneyAU
'PRENSES DIANA' AYRINTISI
Cambridge Düşesi Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor.
Twitter / @9HoneyAU
Cambridge Düşesi Kate ve Kraliçe Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William, 2003'de St Andrews Üniversitesi'nde tanışmıştı. 2011'de evlenen çiftin George, Charlotte ve Louis adında 3 çocuğu var.
Twitter / @9HoneyAU
Fotoğrafların Ulusal Portre Galerisi’nin kalıcı koleksiyonuna dahil edileceği de belirtildi. Kraliyet ailesinin eski fotoğrafçısı Ian Lloyd fotoğraflar hakkında, “Fotoğrafçı Patrick Demarchelier’in Prenses Diana’yı çektiği fotoğrafları anımsatıyor” yorumunu yaptı.
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