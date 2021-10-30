Prenses Diana'nın 3 gününü anlatan 'Spencer' 12 Kasım'da vizyonda
Dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer, 12 Kasım'da vizyona girecek. Aralık 1991'de Diana ve Prens Charles'ın evliliklerinin son evresindeki üç günlük Noel tatilini konu alan filmin senaryosunu Steven Knight kaleme aldı.
Prenses Diana'nın Kraliyet ailesindeki sırlarla dolu
yaşamına ve Kraliyet'ten ayrılışına odaklanan 'Spencer' adlı film, 12 Kasım'da
sinemaseverlerle buluşacak.
Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan film,
ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 5 Kasım'da gösterime girecek.
Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, filmde Prenses
Diana'yı canlandıran Kristen Stewart, Los Angeles'ta gerçekleştirilen
prömiyerde, Lady Diana'yı neden kendisine yakın bulduğunu anlatırken, ikisinin
de sürekli mercek altında hayatlara sahip olduklarını belirtti.
20. YÜZYILIN EN GİZEMLİ İSMİ
Oyuncu, "Diana'yı çok erken kaybettik. Eğer hayatıyla
ilgili soru işaretleri oluşturan o boşlukları doldurabilseydi, bunu kendisi
yapardı ama biz bunu onun için yapıyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz"
ifadelerini kullandı.
İki Oscar adaylığı olan filmin yönetmeni Pablo Larrain de
"Diana" karakteri için Kristen Stewart'ın en iyi seçim olduğunu
belirterek, Prenses Diana'yı 20. yüzyılın en gizemli insanı olarak nitelendirdi
ve "Sadece sesi, tavırları, yürümesi ve görünüşü değil, gerçekte
söylemedikleri ve gizledikleri onu anlatıyordu" değerlendirmesinde
bulundu.
Aralık 1991'de Diana ve Prens Charles'ın evliliklerinin son
evresindeki üç günlük Noel tatilini konu alan filmin senaryosunu Steven Knight
kaleme aldı.
Filmin başrollerinde Kristen Stewart'ın yanı sıra Jack Farthing ve Sean Harris yer alıyor. Yapım, Türkiye'deki sinema salonlarında 12 Kasım'da vizyona girecek.
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