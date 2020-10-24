"Sinister" (Lanet), 2012
Yönetmen Scott Derrickson
Oyuncular: Ethan Hawke, Juliet Rylance, Fred Dalton Thompson
Ellison Oswalt isimli bir suç yazarı, romanına malzeme toplamak için işlenen korkunç cinayetleri araştırmak üzere, eşi Tracy ve iki çocuğuyla birlikte ülkenin bir ucundan diğerine seyahat eder. Kiraladıkları dairede daha önce yaşayan tüm hane halkı öldürülmüştür. Ellison evin tavan arasında gizemli bir kutu bulur. Bulduğu bu kutunun içinden bir adet projektör ve onlarca video kaseti çıkar. Kasetleri izlemeye karar verir ve karşılaştığı sonuç tüyler ürperticidir. Karşısına çıkan şey daha önce burada yaşayan ailelerinin işkence ve ölümlerini kayda alındığı snuff filmlerdir. Kanı donan Ellison cinayetlerin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.
Yapımını Paranormal Activity filminin yapımcılarının yürüttüğü filmin yönetmen koltuğunda The Exorcism of Emily Rose filmiyle tanıdığımız Scott Derrickson bulunuyor.
"Insidious" (Ruhlar Bölgesi), 2010
Yönetmen James Wan
Oyuncular: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins
Sadece 1 milyon dolara mal olmasına rağmen sadece ülkesi ABD'de 60 milyon dolara yakın hasılat yapan senenin korku olayı Ruhlar Bölgesi, Testere, Dead Silence ve Death Sentence gibi filmlerle janrada rüştünü ispatlayan James Wan'ın imzasını taşıyor. Astral yolculuk olarak bilinen fenomeni, ürkütücü biçimde gözler önüne seren film, genç çift Josh ve Renai'nin, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor.
Evde yaşanan tuhaf olaylar, Renai’ye evin hayaletli olduğunu düşündürür ve genç kadın kocasını taşınmaya zorlar. Bu sırada oğulları Dalton doktorların anlam veremediği bir komaya girer; tüm vücut fonksiyonları yerinde olmasına rağmen uyanamamaktadır.
Aile yeni evlerine taşınmasına rağmen olaylar devam etmektedir; gece gündüz eşyalar yer değiştirmekte, kapılar açılıp kapanmakta ve etrafta tuhaf sesler duyulmaktadır. Josh, bu olanlara inanmasa da karısının ve annesinin eve medyum çağırmasına izin verir. O andan sonra olanlar ise en çok kendisini şaşırtacaktır.
"The Conjuring" (Korku Seansı), 2013
Yönetmen James Wan
Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir...
Filmin başrollerini Yetimhane filminden tanıdığımız Vera Farmiga ve Prometheus'un yıldızlarından Patrick Wilson paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda Joey King, Ron Livingston ve Lili Taylor'ın da eşlik ettiği filmin yönetmeni ise ilk Testere filmine imza atan James Wan...
"Hereditary" (Ayin), 2018
Yönetmen Ari Aster
Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır... Ari Aster’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro gibi isimler yer alıyor.
"Paranormal Activity", 2010
Yönetmen: Oren Peli
Oyuncular: Katie Featherston, Micah Sloat, Amber Armstrong
Paranormal Activity, insanların bilinçaltındaki en ilkel korkularını gıdıklayarak başarıya ulaşan, zeki film serilerinden. Film, çok düşük bütçelerle, sadece insanın endişe, hayalet ve bilinmeyen korkusuna dayalı kurgusuyla bir hayli ses getirdi dünya ölçeğinde. Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego'nun sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birine tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlarından bu yana uhrevi bir mahluk tarafından takip edildiğini hissetmektedir ve bu varlık bu yeni evde de takiptedir! Olayın ardındaki gizemi çözmeye karar veren Micah, yatak odalarına bir el kamerası düzeneği kurarak bu ecinniyi alt edebileceğini düşünür. Böylece olağandışı bir olay meydana geldiğinde, bir peri, cin ya da hortlak evlerine davetsiz misafirliğe kalkıştığında tüm ayrıntısıyla kayıt altına alabileceklerdir. Başlarda ayak sesleri gibi basit seslerin duyulmasıyla başlayan bu olaylar silsilesi, zamanla şiddetini artırarak genç çifti korku dolu anlara sürükleyecektir. Sinema tarihinin en ilginç ve en ürkütücü filmlerinden biri olan 'Paranormal Activity' günümüzde sıkça rastladığımız 'buluntu film' konseptinin önderliğini yapan, hem sinema seyircisi hem de sinema profesyonellerini hayrete düşüren bir filmdi. Son derece gerçekçi bir atmosferle ustalıkla kotarılan yapıt, oldukça cüzi bir bütçeyle çekilmiş olmasıyla da ayrı bir takdiri hak edip iyi sinema yapmak için devasa bütçelere ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.
"It Follows" (Peşimdeki Şeytan), 2015
Yönetmen David Robert Mitchell
Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto
Jay, yaşıtları gibi günlerini yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren sıradan bir gençtir. Bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Jay'in sıradan hayatı bu an itibarıyla deneyimlemeye başladığı tuhaf sanrılarla kabusa dönüşür. Peşinde birileri ya da bir şeyler tarafından izlendiğine emindir ve arkadaşlarıyla bir araya gelip kendini izleyen ürkütücü şeyden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
David Robert Mitchell'ın Cannes Film Festivali'nde övgüyle karşılanan filminin başrollerinde Linda Boston, Heather Fairbanks ve Aldante Foster bulunuyor.
"The Conjuring 2" (Korku Seansı 2), 2016
Yönetmen James Wan
Oyuncular: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor
2013 yılının en başarılı korku filmi Korku Seansı'nın devam halkası olan film, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren çiftine odaklanıyor.
Warren’lar, hayret verici doğaüstü araştırmalarına, kötü niyetli bir ruhun dört çocuk büyüten bekar bir annenin evine dadanması üzerine, aileye yardım eli uzatmak için Kuzey Londra’ya doğru yola koyuluyorlar.
Filminde; bekar anne rolünde Frances O’Connor , Madison Wolfe , Lauren Esposito, Patrick McAuley ve Benjamin ve çocuk rollerinde Haigh Maria Doyle Kennedy ; Simon Delaney ; FrankaPotente ; ve Simon McBurney yer alıyor.
Kamera arkasında James Wan, Oscar adayı görüntü yönetmeni Don Burgess, yapım tasarımcısı Julie Berghoff, editör Kirk Morri, kostüm tasarımcıları Kristin Burke ve besteci Joseph Bishara yer alıyor.
"The Babadook" (Karabasan), 2014
Yönetmen Jennifer Kent
Oyuncular: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall
Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'ı yalnız büyüten Amelia, bir gün oğlunun kitapları arasında Mister Babadook adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur. Kitabı okuduktan sonra, Samuel rüyasında Badabook canavarını gördüğünü söyler. Bu günden itibaren esrarengiz şeyler yaşanmaya başlar. Amelia kitabı yok ettikçe gizemli kitap bir şekilde yeniden belirmeye başlar. Öte yandan Samuel'ın kabusları gittikçe şiddetlenmeye, bu durum Amelia'yı da derinden sarsmaya başlayacaktır. Hem Amelia'nın hem de Samuel'ın kabuslarını süslemeye başlayan gizemli Badadook gerçek olabilir mi?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Jennifer Kent'in üstlendiği film, yavaş yavaş dengesizleşen ve karanlığa çekilen oğlunu geri kazanmaya çalışan Amelia'nın, oğlunu etkileyen doğaüstü bir varlıkla giriştiği mücadeleyi ele alıyor. Filmin başrollerinde Essie Davis ve etkileyici performansıyla adından söz ettiren çocuk oyuncu Noah Wiseman yer alıyor.
"The Descent" (Cehenneme Bir Adım), 2006
Yönetmen Neil Marshall
Oyuncular: Shauna Macdonald, Myanna Buring, Alex Reid (II)
Kocası, kızı ve arkadaşları ile birlikte tatile çıkan genç bir kadın, trajik bir kazaya şahit olurlar. Aradan bir yıl geçtikten sonra genç kadın yine arkadaşları ile bir gün yürüyüşe çıkar. Bir mağara içinde düşen bir kaya nedeni ile orada mahsur kalırlar. Sahip oldukları donanım yetersizliğinden ötürü hayatta kalmak adına zorlu bir mücadele başlar. Bu sırada da kana susamış yaratıklarla karşılaşırlar. Gruptaki herkes bir takım sebeplerden ötürü birbirleri ile zıt düşerler. Artık herkes tek başınadır. Hayatta kalma yolunda kendilerinden sorumlu olduklarının farkındadırlar.
"The Visit" (Ziyaret), 2015
Yönetmen M. Night Shyamalan
Oyuncular: Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan
Ziyaret, iki küçük kardeşin uzak bir çiflikte yaşayan büyükanne ve büyükbabasının yanına bir haftalığına ziyarete gitmelerinin öyküsünü işliyor. Çocuklar çiflik evine vardıklarında, büyüklerin son derece rahatsız edici bir olaya dahil olduklarını fark ederler; eve geri dönmeyi istedikleri anda ise kaçma şansları kalmamıştır...
Gerilim türüne unutulmaz yapıtlar armağan eden M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği filmde başlıca rolleri Kathryn Hahn, Ed Oxenbould ve Olivia DeJonge paylaşıyor. Shymalan, Ziyaret filmini Blinding Edge Pictures şirketiyle ve Blumhouse Productions şirketinden Mark Bienstock ile birlikte hayata geçirdi. Steven Schneider ve Ashwin Rajan gerilim filminin sorumlu yapımcıları olarak karşımıza çıkıyor.
(Beyazperde)
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