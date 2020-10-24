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"Insidious" (Ruhlar Bölgesi), 2010

Yönetmen James Wan

Oyuncular: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins

Sadece 1 milyon dolara mal olmasına rağmen sadece ülkesi ABD'de 60 milyon dolara yakın hasılat yapan senenin korku olayı Ruhlar Bölgesi, Testere, Dead Silence ve Death Sentence gibi filmlerle janrada rüştünü ispatlayan James Wan'ın imzasını taşıyor. Astral yolculuk olarak bilinen fenomeni, ürkütücü biçimde gözler önüne seren film, genç çift Josh ve Renai'nin, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor.

Evde yaşanan tuhaf olaylar, Renai’ye evin hayaletli olduğunu düşündürür ve genç kadın kocasını taşınmaya zorlar. Bu sırada oğulları Dalton doktorların anlam veremediği bir komaya girer; tüm vücut fonksiyonları yerinde olmasına rağmen uyanamamaktadır.

Aile yeni evlerine taşınmasına rağmen olaylar devam etmektedir; gece gündüz eşyalar yer değiştirmekte, kapılar açılıp kapanmakta ve etrafta tuhaf sesler duyulmaktadır. Josh, bu olanlara inanmasa da karısının ve annesinin eve medyum çağırmasına izin verir. O andan sonra olanlar ise en çok kendisini şaşırtacaktır.