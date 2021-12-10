Instagram fenomeni Hasbulla Magoemedov'ın hesabı askıya alındı: 'Kadınlara tehdit' iddiası

10 Aralık 2021 Cuma, 10:24

Viral yıldız Hasbulla ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Instagram yıldızının bir kadını ölümle tehdit ettiği ve bu yüzden de sosyal medya platformundan engellendiği söylendi.

Dağıstanlı 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yeterli büyüme hormonunun salgılanmadığı son derece nadir görülen bir hastalıktan muzdarip. Bu durum çoğu hormonun üretimini sağlayan hipofiz bezinin yeterli miktarda büyüme hormonu salgılamamasından kaynaklanıyor. Eğer yaşlarda fark edilmesi durumunda bu hastalık tedavi edilebilir. Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’ye de çocukluğunda aynı teşhis konuldu ancak uygun tedavi sayesinde hastalığı yendi.

2021 yılında sosyal medyada popülerlik kazanan Hasbulla Magoemedov çektiği videolar ve yaptığı paylaşımlar sayesinde milyonlarca takipçiye ulaştı. Ancak Magoemedov’un hesabı geçtiğimiz günlerde erişime engellendi.

'KADINLARI TEHDİT EDİYOR' İDDİASI

İddiaya göre kız kardeşinin videosunu paylaştığı iddia edilen bir kadını tehdit ettikten sonra Hasbulla Magoemedov’ın hesabının erişimi engellendi.

Magoemedov, “Kız kardeşimin bir videosunu çekip tüm Instagram’da paylaştığı için tüm herkesten özür dileyene kadar bu kızı hayatta bırakmayacağım” dedi.

NTV'de yer alan habere göre; bu paylaşımın sonrasında Magoemedov’un hesabına erişilemediği fark edildi.

İDDİALARI REDDETTİ: 'HESABIMI BEN KAPATTIM'

Instagram’daki başka bir hesabından açıklama yapan Magoemedov ise yasaklandığını reddetti. Magoemedov, “Kimse beni engellemedi. Hesabımı birkaç günlüğüne dondurdum” diye konuştu.

Ana hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunan Hasbulla’nın, fotoğrafını paylaştığı kadının arkadaşlarından çok sayıda şikayet aldığını ve yasaklanmamak için kendi hesabını askıya aldığını iddia etti.